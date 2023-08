好評 COMOLI サマーウール天竺 Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

COMOLI comoli コモリ 23ss ウール天竺 半袖クルー Tシャツ サマーウール

肌あたりが良く軽やかな着心地のサマーウールTシャツ

【デザイン】

・セットインスリーブの半袖クルーネックカットソー

・胸ポケット付き

【素材】

・非常になめらかでほどよい光沢感のあるサマーウール地

・肌辺りもよくドレープのきいた軽やかな質感

【シルエット・サイズ】

・ほどよくゆったりとしたリラックスシルエット

新品未使用

試着のみ

size:4

color:brown

裾幅:24.5cm

#リプロダクションオブファウンド

#REPRODUCTIONOFFOUND

#neonsign

#ネオンサイン

#ce

#STUDIOUS

#HARE

#VANS

#KAIKO

#auralee

#オーラリー

#MARNI

#マルニ

#scye

#サイ

#nonnative

#ノンネイティブ

#crepuscule

#クレプスキュール

#FRANKLEDER

#フランクリーダー

#Needles

#ニードルズ

#ビームス

#ユナイテッドアローズ

#COMMEdesGARCONS

#コムデギャルソン

#graphpaper

#グラフペーパー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 新品、未使用

