✅ご閲覧下さいまして誠にありがとうございます♪値下げしました。カラー···ブラック柄・デザイン···ストライプ季節感···春、秋、冬AW 大賀株式会社 東京都中野区 本町1-13-18 80%表 毛 80%ポリエステル 20%裏胴裏ポリエステル 100%袖裏キュプラ 100%日本製ブランド:【美品】ワールドベスポケWORLD‘S BESPOKE「スーツジャケット」■各サイズ詳細(cm):●Lサイズ位 ■ジャケット*肩幅約 47cm *着丈約 76.5cm*胸幅約 53cm*腰幅約 47.5cm*袖丈約 62.cm※多少の寸法、色味誤差はご了承ください。質問があられる方はご購入前に宜しくお願い致します。発送の際は、 半分に折畳み梱包します。 ご理解の程よろしくお願いします。◆ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。【その他多数の商品を出品していますので、プロフィールご覧ください】

