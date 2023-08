杉本博司の洋書作品集になります。

ジオラマ、海景、劇場、建築、ポートレート、数理模型他、彼の代表作品が網羅された重厚な1冊。

杉本博司の作品集はかなり高額取引されています。本書は定価より安価での出品とさせていただきました。

お探しの方いかがでしょうか?

ハードカバー仕様、ビニールカバー保護

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

