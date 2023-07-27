カタログギフトも！ CELINE セリーヌ　ナノ　ベルトバッグ ショルダーバッグ

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トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。
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ご覧頂きありがとうごさいます。・即購入可 ・新品未使用実物の写真 になります。 サイズ : 20 X 20 X 10cm付属品 : 保存袋【注意事項】並行輸入品(海外正規品)になります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。 すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。