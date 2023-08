スペシャルオファ ファイナルファンタジーⅦ　プレイアーツ改　4体セット コミック/アニメ

ファイナルファンタジーⅦ プレイアーツ改のティファドレスver. ティファ通常ver. エアリスドレスver. エアリス通常ver.の4体セットです。

暗所にて保管していた新品未開封品です。

箱には保管による多少のスレなどある場合があります。

購入前にコメントください。

こちらからの返信後にご購入よろしくお願いいたします。

いかなる場合でも返品、キャンセルはお受けできません。

以上よろしくお願いいたします。

フィギュア種類···アクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

