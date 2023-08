A/X アルマーニエクスチェンジ シースルー ワンピース

Armani Exchange

COLOR:黒/青

SIZE:2

肩幅39cm、身幅43cm、袖丈56cm、着丈89cm

素材:表地 ポリエステル、裏地 ポリエステル

状態: 中古になりますが、大きなダメージはないです。

A/X アルマーニエクスチェンジ シースルー ワンピース

・無言購入OKです♪

・佐川急便の宅配や、クロネコヤマトのネコポス等で送料無料で配送致します。(沖縄、離島は定形外)

We will give a discount to those who buy in bulk.

我们会给批量购买的人打折。

정리 사는 분에게는 할인을 하겠습니다.

وف نقوم بخصم لأولئك الذين يشترون بكميات كبيرة.

#GJArmaniExchange #GJワンピース #GJ夏

柄・デザイン...無地

袖丈...長袖

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アルマーニエクスチェンジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

