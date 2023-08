○アイテム

○サイズ

サイズM(相当)

サイズ表記は48です

ヒップ101cm

ウエスト83cm

股上24cm

股下73.5cm

総丈97.5cm

渡り幅31.5cm

裾幅19cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

・表面にややシミがあります(画像10枚目参照)

その他特に目立った傷や汚れ等なく、まだまだご使用いただけるかと思います!

○カラー

黒 ブラック

○素材

表地 毛(ウール) 100%

裏地 キュプラ 52%

レーヨン 48%

レーヨン 100%

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

C

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

