大人も着やすいシンプルファッション ソニー WF-1000XM3 ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン ヘッドフォン

新品で購入し2回使用しましたが、耳に合わなかったため出品します。音質は良いと思います
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【セール】ノイズキャンセリング ワイヤレスヘッドホン WH-1000XM4
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新品で購入し2回使用しましたが、耳に合わなかったため出品します。音質は良いと思います箱、保証書等全て揃っています。正規品を購入しています。ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホンです。SONY WF-1000XM3(B)HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICROIN EAR有NFC有True Wireless: TRUE WIRELESSWIRED: NO WIREDWIRELESScolor: BLACKコードレス種類: 増設HPドライバーユニット: ダイナミックノイズキャンセリング有バンドタイプ種類: インナーイヤータイプヘッドセット属性: 携帯電話ヘッドホン種類: 密閉型HPマイク有伝送種類: Bluetooth外音取り込み機能: マイク式音声アシスタント機能有#ソニー#SONYイヤホン AirPodsカラー···ブラック