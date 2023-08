大人も着やすいシンプルファッション ソニー WF-1000XM3 ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン ヘッドフォン

新品で購入し2回使用しましたが、耳に合わなかったため出品します。音質は良いと思います

AirPods Max Space Gray

箱、保証書等全て揃っています。

正規品を購入しています。

ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホンです。

SONY WF-1000XM3(B)

HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

NFC有

True Wireless: TRUE WIRELESS

WIRED: NO WIRED

WIRELESS

color: BLACK

コードレス種類: 増設HP

ドライバーユニット: ダイナミック

ノイズキャンセリング有

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

外音取り込み機能: マイク式

音声アシスタント機能有

#ソニー

#SONY

イヤホン AirPods

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

