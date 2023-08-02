【超目玉】 22aw FCRB NAYLON ブルー　タイダイ　m jacket ナイロンジャケット

エフシーレアルブリストルのナイロンジャケットです。5回くらい短時間着用しました。汚れ、ダメージ有りません。着丈70cm.肩幅45.5cm.身幅54cm.袖丈66cmです。 検 23ss sophnet. uniforme expeliment neighborhood wtaps challenger porkchop wacko maria cootie m&m custom performance masses supreme

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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