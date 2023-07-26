驚きの価格が実現！ EYTYS SIDNEY/スニーカー 【値下げ中】 スニーカー

＜EYTYS＞ SIDNEY/スニーカー サイズ:41

新品 US3-S GEL-QUANTUM 360 VII KISO 27.5



【未使用】COMFY OUTDOOR GARMENT スニーカー ブラック

ZOZOTOWNで購入しました。

アディダス サンバ samba No.181

定価35,420円です。箱もあります。

adidas×JEREMY SCOTT BEAR

1日履いたのですが大きかった為出品します。

ナイキ ダンク ロー レトロ

26cm～26.5cmの人が履くと丁度いいと思います。

ニューバランスM1500TKオールレザーブラック27cm

サイズが合わず泣く泣く出品です(；；)

JIMMY CHOO ジミーチュウ DIAMOND スニーカー サイズ41



30 cm シュプリーム ナイキ エアフォース1 新品未使用



CONVERSE × godselectionXXX サイズ:26.0



ニューバランス UXC72 KX 27.0㎝

#スニーカー

Nike Dunk Low Retro SE サイズ26.5

#シューズ

NIKE AIR MAX1 PRM LIMEADE 29cm

#厚底スニーカー

GWから値下げしました NIKEエアトレーナー1SP

#厚底ローファー

ナイキ コルテッツ 26.5cm フォレストガンプ

#ローファー

値下げ中ニューバランス M997 PAB 29cm アメリカ製 新品未使用



【新品】New Balance U9060IND 28.5cm

EYTYS / RIO BLACK / MARTINE ROSE / MAISON MARTIN MARGIELA / MARNI / MIU MIU / PRADA /MAGLIANO / BOTH PARIS / ION / Y PROJECT / STEFAN COOKE / OUR LEGACY

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド エイティス 商品の状態 未使用に近い

＜EYTYS＞ SIDNEY/スニーカー サイズ:41ZOZOTOWNで購入しました。定価35,420円です。箱もあります。1日履いたのですが大きかった為出品します。26cm～26.5cmの人が履くと丁度いいと思います。サイズが合わず泣く泣く出品です(；；)#スニーカー#シューズ#厚底スニーカー#厚底ローファー#ローファーEYTYS / RIO BLACK / MARTINE ROSE / MAISON MARTIN MARGIELA / MARNI / MIU MIU / PRADA /MAGLIANO / BOTH PARIS / ION / Y PROJECT / STEFAN COOKE / OUR LEGACY

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド エイティス 商品の状態 未使用に近い

新品✨アトランティックスターズ スニーカー ベージュ ホワイト 星 26cmゴールデングース 40 HAUS 25.5センチ希少サイズ