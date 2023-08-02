送料無料 FACETASM ビッグブロックストライプキュロット 00(フリー) ショートパンツ

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実寸・ウエスト 約64～86cm・股上 約32cm・股下 約39cm・腿幅 約39.5cm・裾幅 約44cm（多少の誤差はお許しください）

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「HUMOR OF POP=服に遊びを入れることを忘れずに」というブランドコンセプトをもとに2007年より始動した「FACETASM」。ダイヤモンドなどの切り子面 "facet" からインストールされたブランド名には "様々な見え方" "様々な顔" という意味が込められています。2012年からはランウェイにもデビューさせ、ファッションシーンに新たな旋風を巻き起こし、ジョルジオ・アルマーニが推進する若手デザイナー支援ブランドにアジアから初めて選出されるなど、今や世界から注目される東京を代表する新世代ブランドの1つとなっています。

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こちらはオリジナルのジャガード織り地を使用した、ワイドシルエットでミディアム丈のキュロットパンツ「BIG BLOCK STRIPE CULOTTE 2」

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ウエストはゴムと紐が入ったイージー仕様です。

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ファセッタズム 商品の状態 新品、未使用

FACETASM ファセッタズム BIG BLOCK STRIPE CULOTTE 2 ビッグブロックストライプキュロット 00(フリー) EASY PANTS イージー ワイドパンツ「FACETASM」のBIG BLOCK STRIPE CULOTTE 2・素材：レーヨン83％ / シルク17％・カラー：ホワイト×グレー・サイズ：00 (フリー)実寸・ウエスト 約64～86cm・股上 約32cm・股下 約39cm・腿幅 約39.5cm・裾幅 約44cm（多少の誤差はお許しください）「HUMOR OF POP=服に遊びを入れることを忘れずに」というブランドコンセプトをもとに2007年より始動した「FACETASM」。ダイヤモンドなどの切り子面 "facet" からインストールされたブランド名には "様々な見え方" "様々な顔" という意味が込められています。2012年からはランウェイにもデビューさせ、ファッションシーンに新たな旋風を巻き起こし、ジョルジオ・アルマーニが推進する若手デザイナー支援ブランドにアジアから初めて選出されるなど、今や世界から注目される東京を代表する新世代ブランドの1つとなっています。こちらはオリジナルのジャガード織り地を使用した、ワイドシルエットでミディアム丈のキュロットパンツ「BIG BLOCK STRIPE CULOTTE 2」ウエストはゴムと紐が入ったイージー仕様です。 シルク混の生地により、柔らかな光を放つマルチストライプデザインが華やかで軽やかな印象を与えます。 タック入りで丸カンや裾のスリットもポイントです。 日本製 2016S/S 定価￥30000+TAX新品 タグ付き他にもいろいろ出品しています。031608Y-078942 ★

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ファセッタズム 商品の状態 新品、未使用

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