最安 カーハート 超激レア ワークジャケット 企業ロゴ リフレクター ダック生地 その他

下北沢の古着屋さんで一年ほど前に購入しました。

商品説明

●ブランド Carhartt カーハート

●サイズ 3XL

!ブランドや年代によりサイズ感は異なりますので必ず下記サイズ詳細をご参考にしてください!

●カラー ダークネイビー

USA古着 ならではの 極太アーム 超ビックシルエット ☆

このデザイン、サイズ感は探そうと思って見つかる商品ではないので、気に入って頂けたら即購入をオススメします◎

●状態

色抜けがありますが、他にはダメージや汚れ等はございません^ ^

※商品の状態は主観になります!気になるところはお気軽にご質問してください^ ^

あくまで古着ですので、古着ならではの色抜け、多少のスレや風合いに、ご理解ある方のご購入よろしくお願い致します☆

*写真の画像にてご確認並びにご判断をお願い致します。

●即購入歓迎します。

●完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

