black comme des garçons より、コートがドッキングしたジャケットになります。

エィス パイピングジャケット ブレザー ユニオンジャック アルフルード スタッズ

プリュスの13awに似たジャケットが出ていたと思います。(最後にルック添付します。)

★グッドイヤー様専用★【TAGLIATORE タリアトーレ】テーラードジャケット

生地はギャルソンが得意とするポリ縮絨です。タグの文字が見えづらくなっているのは、製品染めのためです。

19SS comoli ウール2Bジャケット チャコール コモリ

セレクトショップで8.5万円位で購入しました。

希少 ブレザーの頂点 ブルックスブラザーズ最高級ライン

2回程短時間の着用のみで状態かなり良好です。

未使用展示品 devoa 20AW JKW-CWS シルク ワイド ジャケット

趣向が変わったため出品します。

ポールスミス Paul Smith リネン 2B テーラードジャケット M



ドルチェ&ギャバーナブラックジャケットです。

◆サイズ

ビンテージ ヴァンヂャケット ネイビー ブラック ブレザー ジャケット アイビー

sizeL

lardini ジャケット

ユニセックスラインなので、メンズだとLでちょうど良い方が多いかと。

AUBETT テーラードジャケット メンズ

当方173cm 57kgでちょうどよく着用できました。

【ご専用】チルコロ CIRCOLO ジャージージャケット 千鳥柄 ブラウン 46

肩幅:42cm

SHIPS ラミージャージージャケット 48 未使用

身幅:50cm

Yohji Yamamoto POUR HOMME キュビズムシャツコート

総丈:112cm

U162/ヴィンテージ 90s BURBERRY ジャケット チェック モヘヤ混



jun hashimoto ジュンハシモト 黒 ジャケット

◆素材

新品 タリアトーレ カシミア100% ジャケット

ポリエステル100

RANDY 20ss jyu HIYADAM着用



JIL SANDER ダブルジャケット

◆定価

チルコロ1901 テーラードジャケット ジャージージャケット 紺 42金ボタン

¥85,000ほど

ジョルジオ アルマーニ オーダーメイド



ブルックスブラザーズ ジャケット・ベストセット

◆その他

casper john キャスパージョン テーラード ジャケット スーツ

購入後、2回着用の美品です。

yaeca ヤエカ ジャケット



【美品】BOGLIOLI DOVER ボリオリ ドーヴァー テーラード 46

お値引き交渉承ります。

KAPTAIN SUNSHINE ダブルテーラードジャケット セットアップ

ご検討の程よろしくお願いします。

TOMORROWLAND コットンジャージー 6Bダブルブレストブレザー



FUTURE PRIMITIVE セットアップ ジャケット パンツ

Ladmusician

Needles BEAMS別注 ブレザー S レア ジャケット ニードルス

Yohji yamamoto

black comme des garçons コートドッキングジャケットポリ縮

Sulvam

美品 Tomorrowland トゥモローランド 夏用ジャケット 46

BODYSONG.

美品 Brooks Brothers ジャケット グレーストライプ シアサッカー

JOHNLAWRENCESULLIVAN

新品 2022 マーガレットハウエル メンズ コットンシルクテーラードジャケット

COMME des GARÇONS

comme des garçons homme plus ポリ縮JKT S

KONYA

◇美品◇TAGLIATORE/タリアトーレ G-DAKAR ジャケット 紺色

Edwina Hoerl

Mario Muscariello ジャケット

keisuke yoshida

専用)JPRESS ジェイプレス 金ボタン テーラードジャケット メンズ

yoko sakamoto

値下げ Untitled Man タキシード 48

my beautiful landlet

本物 コレクションモデル バレンシアガ 4B コットン ジャケット 46 濃紺

acne

VINTAGE CANONICO生地 48 極美品 ユニバーサルランゲージ

AURALEE

ウールジャケット Scye 38 ダークグレー テーラードジャケット

ami alexandre mattiussi

Needles Piping Cowboy Jacket 黒 S

bukht

DOLCE&GABBANA ジャケット

CARVEN

イレブンティ ダブルジャケット

Craig Green

wackomaria DENIM SINGLEBREASTED 2BJACKET

COMORI

アルマーニ コレッツィオーニ スーツ 48R

cmmn swdn

ライバロリ様専用。サンローラン レザーカラージャケット

C.E

SHIPS ロロピアーナ生地 テーラードジャケット 44サイズ

Dior

Y's for men archiveテーラードジャケット

doublet

【mk様専用】エルメス定番ネイビージャケット44

ETHOSENS

Finjack ジャケット 麻 リネン 44フィンジャック

FENDI

LOUIS VUITTON モノグラムテーラードジャケット

FACETASM

【美品】ハリスツイード 千鳥柄 テーラードジャケット シングル 2B Sサイズ

gosha rubchinskiy

アルマーニ コレツォーニ ARMANI collezioni

Hender Scheme

シーナ様専用 GranSasso ニットジャケット ネイビー

ISSEY MIYAKE

LARDINI × giab's ARCHIVIO パッカブル ジャケット 44

JIL SANDER

【極希少】コムデギャルソンオムプリュス テーラードジャケット チェーン柄 総柄

Kolor

【マチョ様専用】ブルックスブラザーズ テーラードジャケット 金ボタン 紺ブレ

KAIKO

セットアップ ベロア

KENZO

Ring Jacket リネン シルク ジャケット 42 グリーン

LITTLE BIG

イザイア CAPRI アンコンテーラードジャケット シルク サマーツイード 54

MARNI

BLURHMS bloom&branch 別注 カーディガン ジャケット リネン

Maison Margiela

新品 46 定価17万 20ss マルジェラ ノーカラー ジャケット 9864

MAISON KITSUNE

【筆タグ】イッセイミヤケ issey miyake ダブル テーラードジャケット

N.HOOLYWOOD

ドラえもんさん専用!コムデギャルソン☆テーラードジャケット L

nonnative

美品Belvest ジャケット 44 ウールモヘア イタリア製 ベルベスト

neon sign

【現行タグ極美品】イザイア SAILOR テーラードジャケット シアサッカー

OAMC

○yohji yamamoto リネンテーラードジャケット

STONE ISLAND

TOMORROWLAND スーツ

SHAREEF

美品✨Papas パパス カシミヤ混 コーデュロイ ジャケット ベスト セット

SUNSEA

ルイヴィトン メンズジャケット サイズ48希少 ブラウン 未使用に近い

soloist

dulcamara よそいきセットアップ

TAAKK

タリアトーレ テーラードジャケット

UNUSED

FCRB 新作 TOUR PACKABLE TEAM BLAZER 黒 S 新品

UNDERCOVER

【HYDEさん着】テーラードジャケット

vetements

HUMAN MADE 紺ブレ (L) NIGO NIGOLD CURRY UP

YEEZY

monkey Timeジャケット

Y-3

Burberry テーラードジャケット 総柄 ノバチェック グレー S

Y's

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックコムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

black comme des garçons より、コートがドッキングしたジャケットになります。プリュスの13awに似たジャケットが出ていたと思います。(最後にルック添付します。)生地はギャルソンが得意とするポリ縮絨です。タグの文字が見えづらくなっているのは、製品染めのためです。セレクトショップで8.5万円位で購入しました。2回程短時間の着用のみで状態かなり良好です。趣向が変わったため出品します。◆サイズsizeLユニセックスラインなので、メンズだとLでちょうど良い方が多いかと。当方173cm 57kgでちょうどよく着用できました。肩幅:42cm身幅:50cm総丈:112cm◆素材ポリエステル100◆定価¥85,000ほど◆その他購入後、2回着用の美品です。お値引き交渉承ります。ご検討の程よろしくお願いします。LadmusicianYohji yamamoto SulvamBODYSONG. JOHNLAWRENCESULLIVANCOMME des GARÇONSKONYAEdwina Hoerlkeisuke yoshidayoko sakamoto my beautiful landletacneAURALEEami alexandre mattiussibukhtCARVENCraig GreenCOMORIcmmn swdnC.EDiordoubletETHOSENSFENDIFACETASMgosha rubchinskiyHender SchemeISSEY MIYAKEJIL SANDERKolorKAIKOKENZOLITTLE BIGMARNIMaison MargielaMAISON KITSUNEN.HOOLYWOODnonnativeneon signOAMCSTONE ISLANDSHAREEFSUNSEAsoloistTAAKKUNUSEDUNDERCOVERvetementsYEEZY Y-3Y's

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックコムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディオールオム diorhomme スモーキングジャケット[未使用]ブルックス ブラザーズ テーラードジャケット ウール100%❗️UNITED ARROWS セットアップ 46MASU 22aw FUTURE LAYERED JACKET(BLACK)ETRO(エトロ) カシミア シルク ジャケットteatora wallet jacket pants SMセットアップ