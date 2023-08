【セール 登場から人気沸騰】 ノーティーバイネーチャー　オフィシャルTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

カラー 黒 サイズXL

着丈約79cm身幅約62cm袖丈約22cm

オフィシャル「naughty by nature」Tシャツが登場!80年代から90年代にかけて活躍した伝説的ヒップホップグループのロゴがプリントされた一枚です。しっかりとした生地感で、着心地もバツグン。

このTシャツを着れば、あなたも当時の空気感を味わえます。コンサートやフェスにはもちろん、普段着としてもカッコよく決まること間違いなし!男女問わず、幅広い年齢層に愛されるnaughty by natureのTシャツを手に入れて、自分だけのスタイルを演出しましょう!

※サイズにつきましては、画像のサイズ表をご参照ください。製品によっては、サイズの表記が異なる場合がございますのでご注意ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

