■2305.G1.36【未使用!】バラシ/barassi×伊Tessilstrona社製「極上総柄刺繍デザイン」高級レーヨン×ウール◎ジャケット メンズ 48 L

バラシのジャケットのご紹介です。春夏向け、未使用品。 TESSILSTRONA社の生地を使用。1966年、イタリア-ヴァレ・モッソに設立されたハイファッション・テキスタイルメーカーです。TESSILSTRONAは、品質はもちろん、デザイン性も意識し、絶え間ない研究と世界のデザイナーたちとの密な連携により、常に新鮮で上質なコレクションを生み出しています。高級レーヨン×ウール素材を使用。シャリっとした薄手の春夏向け極上生地。細部まで拘り抜かれたクリエイティブな刺繍調の織柄デザインが魅力的。コーデをワンランク、ツーランクも上げてくれる様な中々に見ない別格のデザインです。大人の上品さ・色気をより一層演出させることが出来、様々な着こなしを楽しむ事ができる。そんな贅沢な一着となっています。

■基本デティール

・2B

・総裏

・サイドベンツ

____________________________________

■サイズ (cm)

表記サイズ/肩幅/身幅/袖丈/着丈

↓↓

48/44/54.5/61/72

____________________________________

■素材

表地・・レーヨン×ウール(表記なし)

裏地・・キュプラ(表記なし)

____________________________________

■色

ブラック

____________________________________

■状態

N ・・ベンツにしつけあり。品質表示に「SAMPLE」

____________________________________

■状態ランク

N 新品~未使用品

S 美品 着用感がさほど無くとても良い状態です。

A 汚れ、ダメージが少なく良い状態です。

B 汚れダメージは有るもののあまり目立たず着用に問題は無くまだまだ使用できます。

C 汚れ、ダメージが多く目立つダメージあるが使用には問題はない状態です。

D 汚れダメージが多く、使用に問題がある状態です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バラシ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バラシ 商品の状態 新品、未使用

