殿堂 KENZO Paris Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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誤差はご容赦下さい。

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます！ケンゾー☆タイガーロゴ入り定番カラーTシャツ【商品情報】 ・ブランド： ケンゾー ・色柄： 黒 ブラック 虎 タイガー ロゴ ※ 写真撮影なので多少の色合いの 誤差はご容赦下さい。 ・サイズ表記： L ・サイズ詳細 （単位：cm） 着丈：68 身幅：50 肩幅：39 袖丈：19 ・素材：綿 100% ・状態： 未使用に近い極美品 傷や汚れ、使用感は無く とても綺麗な状態です✨ ※古着になりますので、 ご理解の上ご購入をお願い致します。・送料無料・即購入もOKです！・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^ ^よろしくお願い致します！

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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