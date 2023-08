【国際ブランド】 【ポン様専用】60年代前期モデル　ベイカーパンツ ワークパンツ/カーゴパンツ

60年代前期モデルのベイカーパンツになります。

5年ほど前に古着屋で購入しました。

今では枯渇、高騰しているカーゴパンツですが、古いものとなると尚更球数が減ってきていると思われます。

サイズ表記はSと記載されておりますが、

平置きで

ウエスト 68cm

股上 34cm

わたり 32.5cm

股下 78cm

裾幅 22.5cm

となります。

多少の誤差はあると思いますので、ご理解の程お願いいたします。

自宅保管の為神経質な方はお控えください。

購入後の返品返金は一切受け付けておりません。

カーゴパンツ

ベイカーパンツ

ミリタリーパンツ

古着

ビンテージ

vintage

アンティーク

antique

50年代

60年代

70年代

カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

