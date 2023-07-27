史上最も激安 USA製90s 古着◆ポロバイラルフローレン ストライプポロシャツ メンズ2XL ポロシャツ

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◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします

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◎古着・ヴィンテージですので小さな汚れなどある場合があります、ご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご購入ご遠慮ください。

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◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします。

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◎着画撮影はお断りいたします。

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◎写真のカラーは撮影環境やお使いの端末、設定などによって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。

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季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆商品検索◆#古着屋_glim◆ブランド◆PORO by RALPH LAURENポロバイラルフローレン◆カラー◆ベージュ、グリーン◆サイズ表記◆メンズ 2XL程【US XL】◆サイズ実寸(cm）◆・肩幅 約51・身幅 約63・着丈 約83・袖丈 約24 ◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします◆商品詳細◆USA製 90sポロバイラルフローレンのボーダーポロシャツ♪グリーン系ののマルチストライプがおしゃれ！！◆商品状態◆【A】目立つダメージなし。【S】未使用・デッドストック・新品【A】多少の汚れ、使用感はあるが目立つダメージのない商品【B】部分的にダメージがある商品【C】目立つダメージがあるが着用は可能◎古着・ヴィンテージですので小さな汚れなどある場合があります、ご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご購入ご遠慮ください。◆配送方法◆・送料無料、メルカリ便にての匿名発送・ご購入より1～2日以内の発送☆フォロー割引☆※ご希望の方は必ずご購入前にコメントでお知らせ下さい！！○2000円～ (200円引き)○5000円～(300円引き)○10000円〜(400円引き)○15000円～(500円引き)----------------------------------------------◎古着、ヴィンテージにご理解のある方のみ、ご購入よろしくお願い致します。◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします。◎着画撮影はお断りいたします。◎写真のカラーは撮影環境やお使いの端末、設定などによって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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