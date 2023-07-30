最新エルメス 希少《CHANEL》チェーン　ショルダーバッグ　ラムスキン　ベージュ ショルダーバッグ

CHANELのベージュ ショルダーバッグです♡

未使用品 Mサイズ J&M davidson フリンジカーニバル グレー トープ

ぷっくりしたマトラッセに美しい湾曲で構造化されたシンプルなデザインに、ココマークが映えるバッグです(*´-`)

新品未使用 ロエベ ポーチ ポシェット 小物入れ

パーティーシーンや夜のデートにぴったりなバッグです♡

新品同様！希少キャメル オールドコーチ ショルダーバッグ OLD COACH

チェーンの長さも64cmほどございますので肩や腕に掛けてご使用頂けます。

COACH♡ショルダー

お色味はベージュですので、落ち着いた色合いでナチュラルにあらゆるコーディネートに合わせることができます。

新品未使用 ルイヴィトン バッグ用ベルト ショルダー紐

CHANELは年々値上がり傾向ですので、価値は上がる一方です…！

ステッチアンドソーボストン トートバッグ stitchandsew

廃盤の希少バッグをぜひコレクションに加えていただければと思います(^^)

Celine ツイステッドカバ 新品未使用 バーガンディ×ブリック セリーヌ



未使用？超レア品 オールドコーチ ショルダーバッグ ブラック OLD COACH



ルイヴィトン モノグラム アマゾン ベタ無し ショルダーバッグ 男女

♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢

エンリケロエベナッペ オールドロエベ ショルダーバッグ レザー キャメル



COACH 斜めがけショルダーバッグ 革 レディース

❚❚❚商品状態 __

コーチ ショルダーバッグ カメラバッグ 斜めがけバッグ イエロー

購入当時に数回使用の後、大切に保管しておりました。

ルイヴィトン エピ レザー ミニ ショルダーバッグ ポシェット デカトロン

お写真にてご確認くださいませ。

【美品】Celine セリーヌ ショルダーバッグ ガンチーニ レザー 金具 黒



美品！Yves Saint Laurentイブ・サンローランショルダーバッグ

❚❚❚カラー __

【新品】Felisi ショルダーバッグ 本革※お値下げ！

ベージュ

希少《CHANEL》チェーン ショルダーバッグ ラムスキン ベージュ



MCM×LOVELESS コラボトートバッグ

❚❚❚素材 __

美品 ヘンリベンデル ストライプ ショルダーバッグ2wayトートバッグ 茶×白

ラムスキン

LOEWE ロエベ ショルダーバッグ レザー ブラック



エルメス トリム31cm ルージュアッシュ ショルダーバッグ

❚❚❚サイズ __

IENA ロリステッラ 別注 BETH ミニショルダー

24cm × 16cm × 13cm

美品 セリーヌ ショルダーバッグ マカダム ガンチーニ 2連 ゴールド金具

素人の採寸なので、多少の誤差がある場合があります。

新品❣️kate spade ショルダーバッグ カゴバッグ イチゴ ストロベリー



極美品ザネラート ZANELLATO ２WAYショルダーバッグ ポスティーナ S

❚❚❚付属品 __

アレキサンダーマックイーン レザー ショルダーバッグ バイカラー KK339

ギャランティーカード

美品 サルヴァトーレフェラガモ Ferragamo ワンショルダーバッグ レザー



トリーバーチ チェーン ショルダーバッグ ボーダー

❚❚❚購入場所 __

ロエベ アナグラム ショルダーバッグ ナッパレザー ゴールド金具 斜め掛け

CHANEL日本橋高島屋

新品 シャネル チェーンウォレット キャビアスキン ラウンドファスナー



【美品✨】HERMES エルメス トリヨンクレマンス エブリン2PM

♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢

☆お値下げ【macromauro】マクロマウロ ショルダー＆クラッチバック



テディ様専用 CUFFZ バッグ

即購入大歓迎です✭

CHANEL✨シャネル✨マトラッセ✨チェーンショルダーバッグ✨フリンジ

プロフィールを必ずご確認の上、ご購入ください。

ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ レザー



coach コーチ ショルダーバッグ

状態の良い正規品のみの出品ですが、一度は人の手に渡ったものですので、ご理解くださいませ。

新品 Tモノグラム ジャカード バケットバッグ トリーバーチ 巾着



Jil sander ジルサンダー タングルバッグ スモール

CHANEL シャネル

【美品】フェンディFENDIフェルトマンマバケットショルダーバッグ

以外のブランドアイテムも多数出品しておりますので、ぜひご覧くださいませ♡

コーチ ダブルジップ お財布



FENDI マンマバケット フェンディビーズバケット



エルベシャプリエ ポシェット ショルダー

ショルダーバッグ ショルダーバック

ルイヴィトン★リポーターPM★ショルダーバッグ

ミニマトラッセ キャビアスキン ラムスキン

ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ ブルームズベリ

ポーチ バッグ ショルダー ハンドバッグ

カルティエ＆ オールドグッチ オールレザー 2way ショルダーバッグ ブラック

肩掛け 斜めがけ ピンク ピンクベージュ

がま口 ショルダーバッグ vivienne westwood

レア 限定 希少 入手困難

新品未使用 マイケルコース Michael Kors トートバック シグネチャー

プレゼント ユニセックス

本革 ポシェット pochette ミニショルダーバッグ 栃木レザー 長財布



FURLA フルラEVENING MINI CLUTCH ミニ クラッチ 美品

今後もお品物追加予定ですので、フォローしていただけると嬉しいです✯

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

CHANELのベージュ ショルダーバッグです♡ぷっくりしたマトラッセに美しい湾曲で構造化されたシンプルなデザインに、ココマークが映えるバッグです(*´-`)パーティーシーンや夜のデートにぴったりなバッグです♡チェーンの長さも64cmほどございますので肩や腕に掛けてご使用頂けます。お色味はベージュですので、落ち着いた色合いでナチュラルにあらゆるコーディネートに合わせることができます。CHANELは年々値上がり傾向ですので、価値は上がる一方です…！廃盤の希少バッグをぜひコレクションに加えていただければと思います(^^)♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢❚❚❚商品状態 __購入当時に数回使用の後、大切に保管しておりました。お写真にてご確認くださいませ。❚❚❚カラー __ベージュ❚❚❚素材 __ラムスキン❚❚❚サイズ __24cm × 16cm × 13cm素人の採寸なので、多少の誤差がある場合があります。❚❚❚付属品 __ギャランティーカード❚❚❚購入場所 __CHANEL日本橋高島屋♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢即購入大歓迎です✭プロフィールを必ずご確認の上、ご購入ください。状態の良い正規品のみの出品ですが、一度は人の手に渡ったものですので、ご理解くださいませ。CHANEL シャネル以外のブランドアイテムも多数出品しておりますので、ぜひご覧くださいませ♡ショルダーバッグ ショルダーバックミニマトラッセ キャビアスキン ラムスキンポーチ バッグ ショルダー ハンドバッグ肩掛け 斜めがけ ピンク ピンクベージュレア 限定 希少 入手困難プレゼント ユニセックス今後もお品物追加予定ですので、フォローしていただけると嬉しいです✯

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

✨人気品✨ GUCCI グッチ シェリーライン ショルダー 斜めがけ スエードケイトスペード 2wayショルダーバッグ バイカラージェイエヌハーツ エアリーギャザードドレス美品 レザーショルダーバッグ美品 お値下げ中 ケイトスペード バッグ ショルダープラダ 三角プレート 黒色 ナイロン レザー ショルダーバッグ ポシェットCELINE セリーヌ トリオ ラージ ショルダーバッグ ラムレザー グリーンGucci bag