最新エルメス 希少《CHANEL》チェーン　ショルダーバッグ　ラムスキン　ベージュ ショルダーバッグ

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CHANELのベージュ ショルダーバッグです♡
未使用品 Mサイズ J&M davidson フリンジカーニバル グレー トープ
ぷっくりしたマトラッセに美しい湾曲で構造化されたシンプルなデザインに、ココマークが映えるバッグです(*´-`)
新品未使用 ロエベ ポーチ ポシェット 小物入れ
パーティーシーンや夜のデートにぴったりなバッグです♡
新品同様！希少キャメル オールドコーチ ショルダーバッグ OLD COACH
チェーンの長さも64cmほどございますので肩や腕に掛けてご使用頂けます。
COACH♡ショルダー
お色味はベージュですので、落ち着いた色合いでナチュラルにあらゆるコーディネートに合わせることができます。
新品未使用 ルイヴィトン バッグ用ベルト ショルダー紐
CHANELは年々値上がり傾向ですので、価値は上がる一方です…！
ステッチアンドソーボストン トートバッグ stitchandsew
廃盤の希少バッグをぜひコレクションに加えていただければと思います(^^)
Celine ツイステッドカバ 新品未使用 バーガンディ×ブリック セリーヌ
未使用？超レア品 オールドコーチ ショルダーバッグ ブラック OLD COACH
ルイヴィトン モノグラム アマゾン ベタ無し ショルダーバッグ 男女
♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢
エンリケロエベナッペ オールドロエベ ショルダーバッグ レザー キャメル
COACH 斜めがけショルダーバッグ 革 レディース
❚❚❚商品状態 __
コーチ ショルダーバッグ カメラバッグ 斜めがけバッグ イエロー
購入当時に数回使用の後、大切に保管しておりました。
ルイヴィトン エピ レザー ミニ ショルダーバッグ ポシェット デカトロン
お写真にてご確認くださいませ。
【美品】Celine セリーヌ ショルダーバッグ ガンチーニ レザー 金具 黒
美品！Yves Saint Laurentイブ・サンローランショルダーバッグ
❚❚❚カラー __
【新品】Felisi ショルダーバッグ 本革※お値下げ！
ベージュ
希少《CHANEL》チェーン ショルダーバッグ ラムスキン ベージュ
MCM×LOVELESS コラボトートバッグ
❚❚❚素材 __
美品 ヘンリベンデル ストライプ ショルダーバッグ2wayトートバッグ 茶×白
ラムスキン
LOEWE ロエベ ショルダーバッグ レザー ブラック
エルメス トリム31cm ルージュアッシュ ショルダーバッグ
❚❚❚サイズ __
IENA ロリステッラ 別注 BETH ミニショルダー
24cm × 16cm × 13cm
美品 セリーヌ ショルダーバッグ マカダム ガンチーニ 2連 ゴールド金具
素人の採寸なので、多少の誤差がある場合があります。
新品❣️kate spade ショルダーバッグ カゴバッグ イチゴ ストロベリー
極美品ザネラート ZANELLATO ２WAYショルダーバッグ ポスティーナ S
❚❚❚付属品 __
アレキサンダーマックイーン レザー ショルダーバッグ バイカラー KK339
ギャランティーカード
美品 サルヴァトーレフェラガモ Ferragamo ワンショルダーバッグ レザー
トリーバーチ チェーン ショルダーバッグ ボーダー
❚❚❚購入場所 __
ロエベ アナグラム ショルダーバッグ ナッパレザー ゴールド金具 斜め掛け
CHANEL日本橋高島屋
新品 シャネル チェーンウォレット キャビアスキン ラウンドファスナー
【美品✨】HERMES エルメス トリヨンクレマンス エブリン2PM
♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢
☆お値下げ【macromauro】マクロマウロ ショルダー＆クラッチバック
テディ様専用 CUFFZ バッグ
即購入大歓迎です✭
CHANEL✨シャネル✨マトラッセ✨チェーンショルダーバッグ✨フリンジ
プロフィールを必ずご確認の上、ご購入ください。
ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ レザー
coach コーチ ショルダーバッグ
状態の良い正規品のみの出品ですが、一度は人の手に渡ったものですので、ご理解くださいませ。
新品 Tモノグラム ジャカード バケットバッグ トリーバーチ 巾着
Jil sander ジルサンダー タングルバッグ スモール
CHANEL シャネル
【美品】フェンディFENDIフェルトマンマバケットショルダーバッグ
以外のブランドアイテムも多数出品しておりますので、ぜひご覧くださいませ♡
コーチ ダブルジップ お財布
FENDI マンマバケット フェンディビーズバケット
エルベシャプリエ ポシェット ショルダー
ショルダーバッグ ショルダーバック
ルイヴィトン★リポーターPM★ショルダーバッグ
ミニマトラッセ キャビアスキン ラムスキン
ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ ブルームズベリ
ポーチ バッグ ショルダー ハンドバッグ
カルティエ＆ オールドグッチ オールレザー 2way ショルダーバッグ ブラック
肩掛け 斜めがけ ピンク ピンクベージュ
がま口 ショルダーバッグ vivienne westwood
レア 限定 希少 入手困難
新品未使用 マイケルコース Michael Kors トートバック シグネチャー
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本革 ポシェット pochette ミニショルダーバッグ 栃木レザー 長財布
FURLA フルラEVENING MINI CLUTCH ミニ クラッチ 美品
今後もお品物追加予定ですので、フォローしていただけると嬉しいです✯
✨人気品✨ GUCCI グッチ シェリーライン ショルダー 斜めがけ スエード
商品の情報
ブランド
シャネル
商品の状態
未使用に近い
ケイトスペード 2wayショルダーバッグ バイカラー
ジェイエヌハーツ エアリーギャザードドレス
美品 レザーショルダーバッグ
美品 お値下げ中 ケイトスペード バッグ ショルダー
プラダ 三角プレート 黒色 ナイロン レザー ショルダーバッグ ポシェット
CELINE セリーヌ トリオ ラージ ショルダーバッグ ラムレザー グリーン
Gucci bag
CHANELのベージュ ショルダーバッグです♡ぷっくりしたマトラッセに美しい湾曲で構造化されたシンプルなデザインに、ココマークが映えるバッグです(*´-`)パーティーシーンや夜のデートにぴったりなバッグです♡チェーンの長さも64cmほどございますので肩や腕に掛けてご使用頂けます。お色味はベージュですので、落ち着いた色合いでナチュラルにあらゆるコーディネートに合わせることができます。CHANELは年々値上がり傾向ですので、価値は上がる一方です…！廃盤の希少バッグをぜひコレクションに加えていただければと思います(^^)♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢❚❚❚商品状態 __購入当時に数回使用の後、大切に保管しておりました。お写真にてご確認くださいませ。❚❚❚カラー __ベージュ❚❚❚素材 __ラムスキン❚❚❚サイズ __24cm × 16cm × 13cm素人の採寸なので、多少の誤差がある場合があります。❚❚❚付属品 __ギャランティーカード❚❚❚購入場所 __CHANEL日本橋高島屋♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢即購入大歓迎です✭プロフィールを必ずご確認の上、ご購入ください。状態の良い正規品のみの出品ですが、一度は人の手に渡ったものですので、ご理解くださいませ。CHANEL シャネル以外のブランドアイテムも多数出品しておりますので、ぜひご覧くださいませ♡ショルダーバッグ ショルダーバックミニマトラッセ キャビアスキン ラムスキンポーチ バッグ ショルダー ハンドバッグ肩掛け 斜めがけ ピンク ピンクベージュレア 限定 希少 入手困難プレゼント ユニセックス今後もお品物追加予定ですので、フォローしていただけると嬉しいです✯
商品の情報
ブランド
シャネル
商品の状態
未使用に近い
最新エルメス 希少《CHANEL》チェーン ショルダーバッグ ラムスキン ベージュ ショルダーバッグ
375
44分钟前
最新エルメス 希少《CHANEL》チェーン ショルダーバッグ ラムスキン ベージュ ショルダーバッグ
¥
439,000
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201,940
(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
バッグ
ショルダーバッグ
希少《CHANEL》チェーン ショルダーバッグ ラムスキン ベージュ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
a91339c46
1409
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
最新エルメス 希少《CHANEL》チェーン ショルダーバッグ ラムスキン ベージュ ショルダーバッグ
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