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最新エルメス 希少《CHANEL》チェーン　ショルダーバッグ　ラムスキン　ベージュ ショルダーバッグ

商品の説明

CHANELのベージュ　ショルダーバッグです♡
未使用品 Mサイズ J&M davidson フリンジカーニバル グレー トープ
ぷっくりしたマトラッセに美しい湾曲で構造化されたシンプルなデザインに、ココマークが映えるバッグです(*´-`)
新品未使用　ロエベ　ポーチ　ポシェット　小物入れ
パーティーシーンや夜のデートにぴったりなバッグです♡
新品同様！希少キャメル オールドコーチ ショルダーバッグ OLD COACH
チェーンの長さも64cmほどございますので肩や腕に掛けてご使用頂けます。
COACH♡ショルダー
お色味はベージュですので、落ち着いた色合いでナチュラルにあらゆるコーディネートに合わせることができます。
新品未使用 ルイヴィトン バッグ用ベルト ショルダー紐
CHANELは年々値上がり傾向ですので、価値は上がる一方です…！
ステッチアンドソーボストン トートバッグ stitchandsew
廃盤の希少バッグをぜひコレクションに加えていただければと思います(^^)
Celine ツイステッドカバ 新品未使用 バーガンディ×ブリック セリーヌ

未使用？超レア品 オールドコーチ ショルダーバッグ ブラック OLD COACH

ルイヴィトン　モノグラム　アマゾン　ベタ無し　ショルダーバッグ　男女
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エンリケロエベナッペ　オールドロエベ　ショルダーバッグ　レザー　キャメル

COACH 斜めがけショルダーバッグ 革 レディース
❚❚❚商品状態 __
コーチ　ショルダーバッグ　カメラバッグ　斜めがけバッグ　イエロー
購入当時に数回使用の後、大切に保管しておりました。
ルイヴィトン エピ レザー ミニ ショルダーバッグ ポシェット デカトロン
お写真にてご確認くださいませ。
【美品】Celine セリーヌ ショルダーバッグ ガンチーニ レザー 金具 黒

美品！Yves Saint Laurentイブ・サンローランショルダーバッグ
❚❚❚カラー __
【新品】Felisi ショルダーバッグ 本革※お値下げ！
ベージュ
希少《CHANEL》チェーン　ショルダーバッグ　ラムスキン　ベージュ

MCM×LOVELESS コラボトートバッグ
❚❚❚素材 __
美品　ヘンリベンデル　ストライプ ショルダーバッグ2wayトートバッグ 茶×白
ラムスキン
LOEWE ロエベ ショルダーバッグ レザー ブラック

エルメス トリム31cm ルージュアッシュ ショルダーバッグ
❚❚❚サイズ __
IENA ロリステッラ 別注 BETH ミニショルダー
24cm × 16cm × 13cm
美品　セリーヌ　ショルダーバッグ マカダム　ガンチーニ　2連　ゴールド金具
素人の採寸なので、多少の誤差がある場合があります。
新品❣️kate spade ショルダーバッグ　カゴバッグ　イチゴ　ストロベリー

極美品ザネラート ZANELLATO ２WAYショルダーバッグ ポスティーナ S
❚❚❚付属品 __
アレキサンダーマックイーン レザー ショルダーバッグ バイカラー KK339
ギャランティーカード
美品 サルヴァトーレフェラガモ Ferragamo ワンショルダーバッグ レザー

トリーバーチ チェーン ショルダーバッグ ボーダー
❚❚❚購入場所 __
ロエベ　アナグラム　ショルダーバッグ　ナッパレザー　ゴールド金具　斜め掛け
CHANEL日本橋高島屋
新品　シャネル チェーンウォレット キャビアスキン ラウンドファスナー

【美品✨】HERMES エルメス トリヨンクレマンス エブリン2PM
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☆お値下げ【macromauro】マクロマウロ ショルダー＆クラッチバック

テディ様専用　CUFFZ バッグ
即購入大歓迎です✭
CHANEL✨シャネル✨マトラッセ✨チェーンショルダーバッグ✨フリンジ
プロフィールを必ずご確認の上、ご購入ください。
ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ レザー

coach コーチ　ショルダーバッグ
状態の良い正規品のみの出品ですが、一度は人の手に渡ったものですので、ご理解くださいませ。
新品 Tモノグラム ジャカード バケットバッグ トリーバーチ 巾着

Jil sander ジルサンダー タングルバッグ　スモール
CHANEL シャネル
【美品】フェンディFENDIフェルトマンマバケットショルダーバッグ
以外のブランドアイテムも多数出品しておりますので、ぜひご覧くださいませ♡
コーチ　ダブルジップ　お財布

FENDI マンマバケット　フェンディビーズバケット

エルベシャプリエ　ポシェット　ショルダー
ショルダーバッグ　ショルダーバック
ルイヴィトン★リポーターPM★ショルダーバッグ
ミニマトラッセ　キャビアスキン　ラムスキン
ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ ブルームズベリ
ポーチ　バッグ　ショルダー　ハンドバッグ
カルティエ＆ オールドグッチ オールレザー 2way ショルダーバッグ ブラック
肩掛け　斜めがけ　ピンク　ピンクベージュ
がま口 ショルダーバッグ vivienne westwood
レア　限定　希少　入手困難
新品未使用 マイケルコース Michael Kors トートバック シグネチャー
プレゼント　ユニセックス
本革　ポシェット pochette ミニショルダーバッグ　栃木レザー　長財布

FURLA フルラEVENING MINI CLUTCH ミニ クラッチ 美品
今後もお品物追加予定ですので、フォローしていただけると嬉しいです✯

✨人気品✨　GUCCI グッチ　シェリーライン　ショルダー　斜めがけ　スエード

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態未使用に近い

ケイトスペード 2wayショルダーバッグ バイカラー

ジェイエヌハーツ　エアリーギャザードドレス

美品　レザーショルダーバッグ

美品　お値下げ中　ケイトスペード　バッグ　ショルダー

プラダ　三角プレート　黒色　ナイロン　レザー　ショルダーバッグ　ポシェット

CELINE セリーヌ トリオ ラージ ショルダーバッグ ラムレザー グリーン

Gucci bag
CHANELのベージュ　ショルダーバッグです♡ぷっくりしたマトラッセに美しい湾曲で構造化されたシンプルなデザインに、ココマークが映えるバッグです(*´-`)パーティーシーンや夜のデートにぴったりなバッグです♡チェーンの長さも64cmほどございますので肩や腕に掛けてご使用頂けます。お色味はベージュですので、落ち着いた色合いでナチュラルにあらゆるコーディネートに合わせることができます。CHANELは年々値上がり傾向ですので、価値は上がる一方です…！廃盤の希少バッグをぜひコレクションに加えていただければと思います(^^)♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢❚❚❚商品状態 __購入当時に数回使用の後、大切に保管しておりました。お写真にてご確認くださいませ。❚❚❚カラー __ベージュ❚❚❚素材 __ラムスキン❚❚❚サイズ __24cm × 16cm × 13cm素人の採寸なので、多少の誤差がある場合があります。❚❚❚付属品 __ギャランティーカード❚❚❚購入場所 __CHANEL日本橋高島屋♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢ ♢即購入大歓迎です✭プロフィールを必ずご確認の上、ご購入ください。状態の良い正規品のみの出品ですが、一度は人の手に渡ったものですので、ご理解くださいませ。CHANEL シャネル以外のブランドアイテムも多数出品しておりますので、ぜひご覧くださいませ♡ショルダーバッグ　ショルダーバックミニマトラッセ　キャビアスキン　ラムスキンポーチ　バッグ　ショルダー　ハンドバッグ肩掛け　斜めがけ　ピンク　ピンクベージュレア　限定　希少　入手困難プレゼント　ユニセックス今後もお品物追加予定ですので、フォローしていただけると嬉しいです✯

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態未使用に近い

最新エルメス 希少《CHANEL》チェーン　ショルダーバッグ　ラムスキン　ベージュ ショルダーバッグ

44分钟前

最新エルメス 希少《CHANEL》チェーン　ショルダーバッグ　ラムスキン　ベージュ ショルダーバッグ

¥439,000 ¥201,940

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