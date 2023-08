誕生日プレゼント ツウィ、ジョンヨン、ミナ直筆サイン入り2Lサイズ写真…TWICE… アイドル

ツウィ、ジョンヨン、ミナ直筆サイン入り2Lサイズフォト…

Tzuyu & JEONGYEON &MINA

新品…極美品…撮影時のみ開封…

約127mm×179mm…サイズ

フォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…

証明書も一緒にお届け致します。

ツウィ

台湾出身のアイドル。

韓国の女性アイドルグループ・TWICEのメンバー。

JYPエンターテインメント所属。

台南市東区出身。

本名は、周子瑜。

生年月日: 1999年6月14日 (年齢 23歳)

身長: 172 cm

ジョンヨン

韓国出身のアイドル。ガールズグループTWICEのメンバー。

JYPエンターテインメント所属。

京畿道水原市出身。

本名はユ・ジョンヨン。

出生地: 韓国 スウォン市

生年月日: 1996年11月1日 (年齢 26歳)

兄弟姉妹: コン・スンヨン、 Yu Seo-yeon

両親: Yoo Chang-joon

身長: 167 cm

音楽グループ: TWICE (2015年から)

ノミネート: SBS Entertainment Award for Rookie

ミナ

日本出身のアイドル。

韓国の女性アイドルグループ・TWICEのメンバー。

JYPエンターテインメント所属。

アメリカテキサス州サンアントニオ生まれ、

兵庫県西宮市育ち。

本名は名井 南。

生年月日: 1997年3月24日 (年齢 25歳)

出生地: アメリカ合衆国 テキサス州 サン・アントニオ

値下げは出来ません…即購入で構いません。

こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。

ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…

複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

