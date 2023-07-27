誕生日プレゼント ツウィ、ジョンヨン、ミナ直筆サイン入り2Lサイズ写真…TWICE… アイドル

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韓国の女性アイドルグループ・TWICEのメンバー。
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JYPエンターテインメント所属。
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台南市東区出身。
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本名は、周子瑜。
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生年月日： 1999年6月14日 (年齢 23歳)
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韓国出身のアイドル。ガールズグループTWICEのメンバー。
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JYPエンターテインメント所属。
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京畿道水原市出身。
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本名はユ・ジョンヨン。
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出生地： 韓国 スウォン市
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生年月日： 1996年11月1日 (年齢 26歳)
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韓国の女性アイドルグループ・TWICEのメンバー。
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アメリカテキサス州サンアントニオ生まれ、
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