ホォアナのコレクショントップス★

ヴィーナス柄がとっても素敵です。

新品未使用タグ付きですが、自宅保管のため気になる神経質な方はご遠慮ください。

コレクション時に発売される特別な柄とデザインです。

透け感があり重ね着やアレンジ次第でいろいろコーデが楽しめます♪

総丈約78cm

身幅は約53cm

ゆったり着ていただけます。

コレクションワンピースも出品中です。

よかったらご覧ください。

bottega veneta

ホアナデアルコ ホォアナ ホアナ ライチ

DAISY Lin デイジーリン トップス フォクシー

アッシュペーフランス フォアナ Amina

ヨガウェア 刺繍 アジアン A.I.C

archi チチカカ Juana de Arco マタニティ

ツモリチサト あちゃちゅむ

ホォアナデアルコ 総柄 ホアナ ドレス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アッシュペーフランス 商品の状態 新品、未使用

