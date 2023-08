VIVID(ヴィヴィド)の五分袖ボレロ&フレンチ袖ワンピースのセットアップです。

初夏~真夏~初秋向き

日本製

購入価格 ¥63000+税(写真9枚目参照)

夏にあった結婚披露宴に2回着用しました。着用後は即クリーニングに出し、タンスに保管していました。シミや汚れ、におい等はありません。また、生地の傷み等も無く、綺麗で状態は良いです。

黒系・グレー系の衣類は撮影が難しく、なかなか実物の雰囲気が伝わりづらいのですが、5枚目6枚目の写真は生地の雰囲気やフリルの付き方等、一番わかりやすく実物通りに撮れているかなと思います。

落ち着いた色合いに、襟まわりとスカート裾にフリルがあしらわれていて甘さが加わり、「大人かわいい」雰囲気のセットアップです。

パールのネックレスやチョーカーがよく合います。

〈ボレロ〉

*着丈 約36.0㎝

*五分袖(スリット入り)

*肩パッド付き(バブル時代の分厚い物とは違い、今の学生服やスーツ等にも入っている程度の薄い物で、外す事も可能です)

〈ワンピース〉

*着丈 約90.0㎝

*フレンチ袖

*襟まわりとスカート裾にフリル

*背中中央にホックとファスナー

その他のサイズや生地の材質等は写真9枚目をご参照下さい。

付属の共布も有ります。

お手入れはドライクリーニングです。

初夏から真夏にかけてのお出掛けにいかがでしょうか。

#ヴィヴィド

#VIVID

#ボレロ

#五分袖

#ワンピース

#夏用

#夏向き

#夏用ワンピース

#夏向きワンピース

#フレンチ

#フレンチ袖

#フレンチ袖ワンピース

#フリル

#フリルワンピース

#五分袖ボレロ

#ボレロとワンピース

#セットアップ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

