代引き手数料無料 1piu1uguale3 クルーネックTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1piu1uguale3

ウノピュウノウグァーレトレ

クルーネックTシャツ

size Ⅳ(M)

肩幅 約57cm

身幅 約54cm

着丈 約67cm

平置き実測にて誤差ご容赦ください

定価71,500円

着用1度のみ

美品です

肌触りの良いしっかりした生地で背面の麻の部分は独特な手触りの生地が施されており高級感ある作りになっています

113×lucien pellat-finet BACK CAMO LEAF R-NECK TEE

1PIU1UGUALE3のBOXロゴが斬新なク

ルーネックのBIGTシャツの登場です。フ

ロントには箔プリントを使用をしています。

背中には英国ミラーレーン社のDPMカモ柄(イ

ギリス軍のカモ柄)のオイルドコットン生地を国

内にて生地加工した、拘りの1PIU1UGUALE3

オリジナル素材です。※GRAY用には、更にマイ

クロドット柄のオーバープリントを施しました。

あくまで中古品である事をご理解の上ご購入お願いします

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウノピュウノウグァーレトレ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1piu1uguale3 ウノピュウノウグァーレトレクルーネックTシャツ size Ⅳ(M)肩幅 約57cm身幅 約54cm着丈 約67cm平置き実測にて誤差ご容赦ください定価71,500円着用1度のみ美品です肌触りの良いしっかりした生地で背面の麻の部分は独特な手触りの生地が施されており高級感ある作りになっています113×lucien pellat-finet BACK CAMO LEAF R-NECK TEE1PIU1UGUALE3のBOXロゴが斬新なクルーネックのBIGTシャツの登場です。フロントには箔プリントを使用をしています。背中には英国ミラーレーン社のDPMカモ柄(イギリス軍のカモ柄)のオイルドコットン生地を国内にて生地加工した、拘りの1PIU1UGUALE3オリジナル素材です。※GRAY用には、更にマイクロドット柄のオーバープリントを施しました。あくまで中古品である事をご理解の上ご購入お願いします

