【最安値】 未使用 カシウエア ブランケット クイーン 246×184 クリーム 無地 布団/毛布

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年中使える快適素材です。

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こちらのお品は、未使用品では御座いますが長期保管していたものとなりますので使用感を感じられることもございます。

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また、状態確認は行っておりますが、見落としがある場合もございます。

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個人での保管の為、何卒ご理解下さい。

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※専用の袋は御座いません。OPP袋に入れて梱包させて頂きます。

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※画像は、実物です。

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※紙のタグは、べたつきがあった為テープを貼っております。

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※画像を撮る為、広げた際に他の繊維などの付着が考えられます。

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■カラー：クリーム

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■サイズ：約246cm×約184cm

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■素材：100％Kashwere (ポリエステル100％)

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・吸湿性があり、速乾性に優れている

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・取り扱いが便利 (洗濯機・乾燥機使用可能)

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・カシウェア素材の特性上、網目が大変大きく穴が開いておる様に見える部分も御座います。

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・生地の繊維が抜ける場合が御座います。

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・日本メーカーの製品に比べ、細部の仕上がりや縫製に甘さや粗さが見られる事が御座います。

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・お使いの端末やモニターにより色合いが違って見える場合が御座います。

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ご購入前にプロフィール内の注意事項も必ずご確認下さい。

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柄...無地

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サイズ...クイーン

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主な素材...合成繊維

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ご覧いただき有難うございます。ふわふわでとっても気持ちいい肌触りです。布団の取り合いの心配がないくらいの大判！！お子様のお肌や敏感肌の方にもおすすめで年中使える快適素材です。【 Kashwere 】こちらのお品は、未使用品では御座いますが長期保管していたものとなりますので使用感を感じられることもございます。また、状態確認は行っておりますが、見落としがある場合もございます。個人での保管の為、何卒ご理解下さい。※専用の袋は御座いません。OPP袋に入れて梱包させて頂きます。※画像は、実物です。※紙のタグは、べたつきがあった為テープを貼っております。※画像を撮る為、広げた際に他の繊維などの付着が考えられます。■カラー：クリーム■サイズ：約246cm×約184cm※伸縮性がある為、誤差が生じます。■素材：100％Kashwere (ポリエステル100％) ・吸湿性があり、速乾性に優れている・取り扱いが便利 (洗濯機・乾燥機使用可能)■ご注意点■・カシウェア素材の特性上、網目が大変大きく穴が開いておる様に見える部分も御座います。・生地の繊維が抜ける場合が御座います。・日本メーカーの製品に比べ、細部の仕上がりや縫製に甘さや粗さが見られる事が御座います。・お使いの端末やモニターにより色合いが違って見える場合が御座います。予めご理解ご了承願います。#nakanaka★土日祝休みブランケット【お取引について】ご購入前にプロフィール内の注意事項も必ずご確認下さい。●配送方法の関係上、別途料金が発生する場合がありますので、北海道や沖縄・離島の方はご購入前にコメントより必ずお知らせ下さい。ブランケットダマスクKASHWEREカシウェア快適素材クイーンサイズ柄...無地カラー...クリームサイズ...クイーン主な素材...合成繊維

商品の情報 ブランド カシウエア 商品の状態 未使用に近い

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