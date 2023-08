大人気、ジルサンダーのTシャツSサイズです。

かなり厚手のしっかりした生地です。

表参道の店舗にて購入。

偽物が多く出回っていますがこちらは確実正規品となります。

左袖に汚れがあるのでお値段控えめでの出品です。

神経質な方は購入をお控えください。

着丈約74、身幅約64、袖丈約21です。

身長168センチでかなりオーバーサイズになります。

ご検討よろしくお願いいたします。

ジルサンダー JIL SANDER

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジルサンダー 商品の状態 やや傷や汚れあり

