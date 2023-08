ご覧頂きまして有難うございます

★専用です(^^♪天然石セット

※ご購入前に本文・プロフィール欄の確認お願い致します

ご確認いただけましたら即購入OKです

送料込み

⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

【商 品】Pink Amethyst freeform

【サイズ】高さ約92.1㎜×約43.2㎜×約35㎜

【重 量】約230g

【産 地】ブラジル産

可愛いピンクアメシストのポリッシュされた原石です

濃いピンクとクォーツ

赤みのあるカラーも合わさり美しいです

ドゥルージー部分や

天然石由来の石目、母石の部分もございます

自立できますのでそのまま飾っていただけます

写真は自然光で撮影しています

お使いの端末モニター環境により

色味に誤差が生じる場合がございます

予めご了承下さいませ

天然石となります

クラックやかけ、石目、凹み、

インクルージョン(内包物)がある場合がございます

神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ

サイズは最大値を掲載しています

若干の誤差が生じる場合がございます

【 Amethyst 意味 】

マイナスのエネルギーをプラスに変える

邪悪なものから身を守る

大切な人との心の絆を深め、真実の愛を守り抜く

誠実な相手とのご縁を呼ぶ

恋愛の悪酔いから身を守る

人を見抜く目と、正しい決断力

人間関係のトラブルに悩んでいる時、

持ち主をサポート

不安を抱える人には癒しのパワーを

傷ついた人には、やすらぎのパワーを与えてくれる

直感力や冷静な判断力をもたらしてくれるといわれています

Tree of Season

突然掲載を削除する場合がございます

⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

#アメジスト

#ピンクアメジスト

#オブジェ

#ポイント

#タワー

#桜瑪瑙

#フラワーアゲート

#アメシスト

お好きな方にも

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

