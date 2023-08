Designer / 岡本 大陸(オカモト ダイリク)氏のコメント

肉厚のサーマルTEEをタイダイ染めに。

Purple&AquaとSoil&Pinkの2色展開です。

サーマルを自分でタイダイ染めにリメイクしたかのような、ハンドクラフトの雰囲気を大切にしました。

また、ヒッピーカルチャーのサイケデリックな雰囲気もイメージとしてあり、タイダイ染めをしました。

数回着用のみの美品です。

Mサイズ:身幅73cm 着丈68cm 肩幅65cm 袖丈59cm

多少の誤差はご了承願います。

素材

コットン100%

定価

¥29,700円

sunsea comoli unused digawel yaeca kaptain sunshine arts&science popeye uru neon sign スタイリスト私物 トゥモローランド、イエナ、アナザーエディション、ユナイテッドアローズ、ジャーナルスタンダード、

ビームス、アーバンリサーチ、スピック&スパン、

トッカ、ドレステリア、グレースコンチネンタル

アンタイトル、バージニア、オーラリー、

YSTRDY'S TMRRW イエスタデイズトゥモロウ

unused アンユーズド

SUNSEA サンシー

URU ウル

ink インク

YOKE ヨーク

COMOLI コモリ

AURALEE オーラリー

yaeca ヤエカ

doublet ダブレット

universal products ユニバーサルプロダクツ

1LDK ワンエルディーケー

wism ウィズム

steven alan スティーブンアラン

urban research doors アーバンリサーチドアーズ

UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

H BEAUTY&YOUTH エイチビューティアンドユース

BEAMS ビームス

レショップ

isness イズネス

graphpaper グラフペーパー

kaptain sunshine キャプテンサンシャイン

studio nicholson スタジオニコルソン

AIE painter shirt

Stein

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダイリク 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダイリク 商品の状態 未使用に近い

