■商品状態

【オフシーズンのため値下げ】LAD MUSICIAN 花柄スウェット

・Aランク

型崩れや大きな汚れ傷がなく、非常に綺麗な商品です。

状態も良く、極美品での出品になります。

ワコマリア チェットベイカー 舐達麻 バダサイ 窪塚 supreme wtaps



■商品紹介

★ 刺繍ロゴ

★ ビッグタイガーロゴ

★ ケンゾーのモチーフ虎が大きく描かれたトレーナー

★ 大きいサイズ

などなど本商品の良いところが多くあり、

即完売の可能性大!最後の1点になりますので、

お買い求めの際はお早めにご検討下さい。

■カラー

ブラック

※写真1枚目が現物に色味が最も近いです。

■素材

写真のご確認宜しくお願い致します。

■サイズ(約)

サイズ表記:L

着丈:66.0㎝

身幅:55.0㎝

肩幅:48.5㎝

袖丈:66.0㎝

■ブランド

KENZO

ケンゾー

■商品

トレーナー

■購入元

正規販売店やブランドリユース店などの日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した検査済みの正規品です。

■1点限りの限定商品はこちら

#HITSUJIのパーカー

#HITSUJIの服

#HITSUJIの出品商品

今回お買い求め頂いた商品と合わせる、バッグや小物、アクセサリー、ウォレット、財布なども出品しておりますのでご覧下さい。

■購入について

・即購入、OKです。

・深夜早朝の購入、OKです。

・お時間を気になさらず

ご購入宜しくお願い致します。

■発送方法

・発送時間については基本24時間以内の

発送を致します。

・クロネコヤマトを基本使用します。

■ペット、喫煙について

・ペットの飼育しておりません。

・喫煙をしておりません。

また、同居家族内にも喫煙者おりません。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

