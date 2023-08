100％品質 ドゥーズィエムクラス ニット+パンツ　すー様専用 ニット/セーター

ドゥーズィエムクラス リリーリネンニット

お色 ベージュ

サイズ Free 身幅59 着丈56

あくまでも素人採寸ですので多少の誤差は

ご了承くださいね。

ラグラン袖 7部袖

素材 シルク68% リネン32%

なのでサラッとしています。

後ろスリットがめちゃ可愛いです。

@ドゥーズィエムクラス ハイウェストパンツ

数年前に購入

4回ぐらい着用

クリーニング済み

その後自宅保管してましたので

神経質な方はお控えくださいね。

ユナイテッドアローズ

トゥモローランド

ジャーナルスタンダード

レリューム

Spick and span

エストネーション

バーニーズ

フィリップリム

アクネ

エンフォルド

カレンソロジー

ハウント haunt

スタニングルアー

ルシェルブルー

シンゾーン

ビームス

ナノユニバース

アダムエロペ

プラージュ

バンヤードストーム

エレンディーク

フリークスストア

キャナルジーン

トゥデイフル

バースデイバッシュ

リトルブラック

カラー···ベージュ

袖丈···5〜9分袖

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

素材···麻

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミューズドゥドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ドゥーズィエムクラス リリーリネンニットお色 ベージュサイズ Free 身幅59 着丈56あくまでも素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいね。ラグラン袖 7部袖素材 シルク68% リネン32%なのでサラッとしています。後ろスリットがめちゃ可愛いです。@ドゥーズィエムクラス ハイウェストパンツ数年前に購入4回ぐらい着用クリーニング済みその後自宅保管してましたので神経質な方はお控えくださいね。ユナイテッドアローズトゥモローランド ジャーナルスタンダード レリュームSpick and spanエストネーションバーニーズフィリップリムアクネエンフォルドカレンソロジー ハウント hauntスタニングルアールシェルブルーシンゾーンビームスナノユニバースアダムエロペプラージュバンヤードストームエレンディークフリークスストアキャナルジーン トゥデイフルバースデイバッシュリトルブラックカラー···ベージュ袖丈···5〜9分袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック素材···麻季節感···春、夏

