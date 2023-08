ジャンポールゴルチェ Jean Paul GAULTIER バッグ ハンドバッグ エナメル ドラゴン型押し ブランドロゴ型押し ヴィンテージ ビンテージ レア

ジャンポールゴルチェのアイコン、

ブルーグレーのドラゴンのレリーフが浮き出るような型押しがポイントのバッグです。

○サイズ

タテ25cm

ヨコ22cm

マチ7cm

ハンドル42cm

平置き実寸。

○状態

レザーにスレ小傷ありますが、持ち手や中も綺麗で使用に差し支えるような難は無くまだまだ快適にご使用頂けると思います。

(状態はあくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。)

○カラー

黒 ブラック

※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性あるります。

思っていた色と違うなどの理由での返品はお受け出来ませんのでご理解よろしくお願い致します。

○配送

簡易包装にて1、2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします

商品の情報 ブランド ゴルチェ 商品の状態 やや傷や汚れあり

