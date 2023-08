ご覧頂き誠にありがとうございます♪

✨美品✨【UNIQLO】【ダウン90%】シームレスダウン(XL)3D ネイビー

『古着屋みっちゃん』です♪

ご覧頂き誠にありがとうございます♪『古着屋みっちゃん』です♪★トレンド、季節物、人気アイテム多数出品中★他のメンズ商品→ #古着屋michanメンズ全商品→ #古着屋みっちゃん------------------------------------☑︎ フォロー割あり☑︎ まとめ割あり詳しくはプロフィールをご覧下さい。------------------------------------▪️商品番号:62-ys★即購入歓迎★48時間以内に発送★追跡・匿名ありの「らくらく・ゆうゆうメルカリ便」でお届け------------------------------------▪️サイズ【平置き寸法:cm】 ★写真の最後に掲載しております♪※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。------------------------------------▪️ブランド名:ユニクロ▪️カラー:ネイビー 紺(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)------------------------------------▪️商品状態:良品⭐︎他にも、古着、パーカー、ワンピース、tシャツ、ニット、セーター、スウェット、トレーナー、スカート、パンツ、XS、S、小さいサイズから、M、L、大きいサイズ、メンズ、レディースなど多数出品しておりますのでよろしければご覧ください^^

THE NORTHFACE Bedford Down Parka+phenix GORE-TEX ハイロフトダウンALPHA CUBIC・ダウンジャケット 緑はる様専用 タトラス ダウンジャケットNIKE ナイキ ダウンコート Mサイズ ダウンsupreme Warp Hooded Puffy Jacket XLサイズカナダグース ラッセルパーカー ダウンジャケット SサイズBEDWIN&THEHEARTBREAKERS ダウンジャケット【新品未使用】ザノースフェイス ASPEN AIR ブラック Lサイズ