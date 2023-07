音出し確認済み。

ヘッドバンドが劣化してますので、カバー等をするのがよいと思います。

インピーダンスが高いのでアンプ等、対応した機器でご使用ください。

(対応していないと小さな音でなると思います)

なかなか出ないヘッドホンだと思います。

中古品なので完品を求める方はご遠慮ください。

見落とし等ある場合があります。

ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。

以下HPの説明より

↓↓↓

Koss Pro4AAT Titanium Pro Headphones

Studio Professional Series(密閉型)

PRO4AAT (生産完了)

PRO/4AAの信頼性を受け継ぐ、高密閉型ヘッドホン

『PRO4AAT』は、往年の名器PRO/4AAの血統を受け継ぐモデルです。

チタニウムコーティングのダイヤフラムと、無酸素銅を採用したボイスコイルにより、広い周波数帯域で正確な再現性を実現。

レコーディング・エンジニア、放送エンジニアのモニター用として、また イヤーパッドの優れた遮音効果により、ライブ会場など大きな音の音響環境での使用に適しています。

●形式 密閉型

●周波数特性 10~25,000Hz

●感度 95dB SPL/1mW

●インピーダンス 250Ω

●コード コイルケーブル/3m

●プラグ 6.4mm(標準)/3.5mm(ミニ)

●歪率 0.1%以下

●質量 595g

KOSS PRO/4AAT

HEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HP

True Wireless: NOT TRUE WIRELE WIRED

WIRELESS: NO WIRELESS

color: GOLD

コードレス種類: ワイヤード

ドライバーユニット: ダイナミック

バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプ

プラグ種類: ステレオミニ

ヘッドセット属性: ヘッドホン

ヘッドホン種類: 密閉型HP

伝送種類: ワイヤードアナログ

#Koss

#KOSS

#ヘッドホン

#ヘッドフォン

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

音出し確認済み。ヘッドバンドが劣化してますので、カバー等をするのがよいと思います。インピーダンスが高いのでアンプ等、対応した機器でご使用ください。(対応していないと小さな音でなると思います)なかなか出ないヘッドホンだと思います。中古品なので完品を求める方はご遠慮ください。見落とし等ある場合があります。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。以下HPの説明より↓↓↓Koss Pro4AAT Titanium Pro HeadphonesStudio Professional Series(密閉型)PRO4AAT (生産完了)PRO/4AAの信頼性を受け継ぐ、高密閉型ヘッドホン『PRO4AAT』は、往年の名器PRO/4AAの血統を受け継ぐモデルです。チタニウムコーティングのダイヤフラムと、無酸素銅を採用したボイスコイルにより、広い周波数帯域で正確な再現性を実現。レコーディング・エンジニア、放送エンジニアのモニター用として、また イヤーパッドの優れた遮音効果により、ライブ会場など大きな音の音響環境での使用に適しています。●形式 密閉型●周波数特性 10~25,000Hz●感度 95dB SPL/1mW●インピーダンス 250Ω●コード コイルケーブル/3m●プラグ 6.4mm(標準)/3.5mm(ミニ)●歪率 0.1%以下●質量 595gKOSS PRO/4AATHEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HPTrue Wireless: NOT TRUE WIRELE WIREDWIRELESS: NO WIRELESScolor: GOLDコードレス種類: ワイヤードドライバーユニット: ダイナミックバンドタイプ種類: ヘッドバンドタイププラグ種類: ステレオミニヘッドセット属性: ヘッドホンヘッドホン種類: 密閉型HP伝送種類: ワイヤードアナログ#Koss#KOSS#ヘッドホン#ヘッドフォン

