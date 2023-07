ハンドメイドランプです。詳しくはプロフをご確認いただければ幸いです。

なつき様専用☆ハガキサイズ

発送については、平日に佐川急便で出荷しております。

全肯定してくれる優しい猫no.5



ヒーリングアート 木花咲耶姫様 開運絵画 一点物

日中は鑑賞用のきのこオブジェとして、夜はやさしく灯り、小さな憩いの一時を。

四季のビーズ飾り12ヶ月セット



木彫りのカバ

玄関、寝室、リビング、テーブルの癒しランプとして、お部屋に森のアクセントとしていかがでしょう?

Abstract Art / 抽象芸術 / As Above, So Below



オーダー受付中

木台からキノコが4本生えており、プランターのような雰囲気で飾っていただけます。

天野タケル ドローイング



《1995》fukunokami様

ニオイコベニタケというキノコをモチーフにしています。

【専用】手描きイラスト ナンジャモ14&20、メジロマックイーン

淡いピンク色がかわいいベニタケ科のキノコですが、

手描きイラスト⭐︎夢絵オーダー⭐︎コピック⭐︎イラストオーダー⭐︎アナログイラスト⭐︎

カブトムシのような香りをもっていると言われています。

gr7da様 専用



【希少】 モルフォ蝶 絵画 羽根細工 唯一無二

土台は傾斜のついた山の斜面ぽくしています。

ベニタケのランプ

地味な土色が強くなるので、木台の木目をディープイエローグリーンのステインで仕上げました。

光流♪様 専用



【紫林檎様専用ページ】イラストオーダー

点灯させると桃色の斑な陰影がつき発光します。

【531様専用】カスタムページ



『 = Future 』

点灯させていない時はリアル系キノコとして、点灯させると幻想的なきのこランプとして

シーサー オーシャンアート (オス) レジンアート おきなわ

2通りの楽しみ方ができることを目標にしています。

コンラッドリーチ Conrad Leach シドヴィシャス



翔 様 専用

手作業で作っておりますので、一本ずつ全て雰囲気が異なってきますが、

フォロワー様は価格から10%OFF【ペット画オーダー制作(A4用紙 1匹描き)】

きのこ本来の個性やリアリティのような感じでお楽しみいただければ幸いです。

0049 one of a kind painting

カサに欠けた個所やよごれ、小さな穴が開いているような個所がありますが、

山下清 「ロンドンのタワーブリッジ」 リトグラフ No.9/300

わざとそのように作っています。ご了承ください。

La la la .. シーグラスアート



激レア《太陽の鳥〜命を育むもの〜》シーグラスアート

【ご使用方法】

なつき様専用☆ハガキサイズ

前面の金属部(タッチセンサー)で操作します。タッチすることでオンオフできますが、

全肯定してくれる優しい猫no.5

実際は金属から若干離れた非接触状態でも操作できます。アルカリ電池が付属します。

ヒーリングアート 木花咲耶姫様 開運絵画 一点物

配送中の誤動作を避けるため、電池は絶縁フィルムを挟み出荷します。

四季のビーズ飾り12ヶ月セット



木彫りのカバ



Abstract Art / 抽象芸術 / As Above, So Below

■寸法/横幅約150mm×奥行約60mm×高さ約120mm

オーダー受付中



天野タケル ドローイング

【ご注意】

《1995》fukunokami様

※静電容量式センサーの仕様上、スイッチ周りの下側(台の底)なども読み取ります。

【専用】手描きイラスト ナンジャモ14&20、メジロマックイーン

置いたときなどに接地面の静電気を下側で読み取るとスイッチが押しっぱなしと判断される場合がありますので、

手描きイラスト⭐︎夢絵オーダー⭐︎コピック⭐︎イラストオーダー⭐︎アナログイラスト⭐︎

起き直すか、少し待ってスイッチを入れなおしたりしてください。

gr7da様 専用

手のひらに持ったまま動作させると人体の静電気でオンオフする場合があり不安定に感じられるときがあるので、基本設置して使用してください。

【希少】 モルフォ蝶 絵画 羽根細工 唯一無二

※茎は高硬度ワイヤーを入れており、少々つつく程度で折れたりはしませんが、

ベニタケのランプ

粘土製のため水濡れに弱く市販品レベルの強度はありません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ハンドメイドランプです。詳しくはプロフをご確認いただければ幸いです。発送については、平日に佐川急便で出荷しております。日中は鑑賞用のきのこオブジェとして、夜はやさしく灯り、小さな憩いの一時を。玄関、寝室、リビング、テーブルの癒しランプとして、お部屋に森のアクセントとしていかがでしょう?木台からキノコが4本生えており、プランターのような雰囲気で飾っていただけます。ニオイコベニタケというキノコをモチーフにしています。淡いピンク色がかわいいベニタケ科のキノコですが、カブトムシのような香りをもっていると言われています。土台は傾斜のついた山の斜面ぽくしています。地味な土色が強くなるので、木台の木目をディープイエローグリーンのステインで仕上げました。点灯させると桃色の斑な陰影がつき発光します。点灯させていない時はリアル系キノコとして、点灯させると幻想的なきのこランプとして2通りの楽しみ方ができることを目標にしています。手作業で作っておりますので、一本ずつ全て雰囲気が異なってきますが、きのこ本来の個性やリアリティのような感じでお楽しみいただければ幸いです。カサに欠けた個所やよごれ、小さな穴が開いているような個所がありますが、わざとそのように作っています。ご了承ください。【ご使用方法】前面の金属部(タッチセンサー)で操作します。タッチすることでオンオフできますが、実際は金属から若干離れた非接触状態でも操作できます。アルカリ電池が付属します。配送中の誤動作を避けるため、電池は絶縁フィルムを挟み出荷します。■寸法/横幅約150mm×奥行約60mm×高さ約120mm【ご注意】※静電容量式センサーの仕様上、スイッチ周りの下側(台の底)なども読み取ります。置いたときなどに接地面の静電気を下側で読み取るとスイッチが押しっぱなしと判断される場合がありますので、起き直すか、少し待ってスイッチを入れなおしたりしてください。手のひらに持ったまま動作させると人体の静電気でオンオフする場合があり不安定に感じられるときがあるので、基本設置して使用してください。※茎は高硬度ワイヤーを入れており、少々つつく程度で折れたりはしませんが、粘土製のため水濡れに弱く市販品レベルの強度はありません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

光流♪様 専用【紫林檎様専用ページ】イラストオーダー【531様専用】カスタムページ『 = Future 』シーサー オーシャンアート (オス) レジンアート おきなわコンラッドリーチ Conrad Leach シドヴィシャス翔 様 専用フォロワー様は価格から10%OFF【ペット画オーダー制作(A4用紙 1匹描き)】0049 one of a kind painting山下清 「ロンドンのタワーブリッジ」 リトグラフ No.9/300