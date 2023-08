コロンビア

south canyon lined jacket

ブラックに近いグレー。

裏ボアデザイン。

フード取り外し不可能。

肩幅約51

身幅約67

袖丈約69

着丈約78

カラー···グレー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

#2210846

ノースフェイスパタゴニアコロンビアアウトドアダウン中綿トレッキングアークテリクスNIKEアディダススノーピークグラミチ

#いちごの古着屋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コロンビア 商品の状態 新品、未使用

