FIRST DOWN/ファーストダウン 別注パネルショートダウン ベージュ

定価:¥34,980

ファーストダウンの定番ダウンジャケットです。

ZOZOTOWNで購入しました。

数回着用したのち、Lサイズを買い直したのでほとんど着ていません。

その後クローゼットで保管していました。

購入時の袋に入れて、ダンボールで梱包し、らくらくメルカリ便で発送します。

即購入歓迎です。

よろしくお願い致します。

※喫煙者やペットはおりません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ファーストダウン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

