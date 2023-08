高質で安価 【日本未発売】 ノースフェイス ホワイトレーベル ヌプシ XL ダウン ブラック ダウンジャケット

※他にも海外限定のノースフェイスの商品を出品しております。

※他にも海外限定のノースフェイスの商品を出品しております。#ノースフェイスはこちらからご覧ください ■【日本未発売】THE NORTH FACE WHITE LABEL ヌプシ ブラックXL韓国で購入したヌプシになります。ユニセックスなので、メンズ・レディースどちらでもご利用になれます。日本未発売な商品で非常にレアなものになります。・品番:NJDN51M・カラー:ブラック■サイズ:XL・肩幅:約56cm・身幅:約65cm・着丈:約75cm・袖丈:約66cm※素人寸法のため、誤差があります。■状態23年6月に韓国のノースフェイス店舗にて購入した正規品で、未使用の状態で自宅にて保管しておりました。(新品・タグ付き)※袋は付属しません。詳細は商品画像をご確認ください。■ハッシュタグ#ノースフェイス#thenorthfece#northface#ノースフェイスホワイトレーベル#ノースダウン#バルトロライトジャケット#マウンテンダウンジャケット#マウンテンダウン#マウンテンダウンコート#ヌプシジャケット#ヌプシ#マクマード#マウンテンジャケット#ゴアテックス#ダウン#メンズ#レディース■ご購入に関してご購入はコメントをいただいても、早い者勝ちになります。ご不明点が無ければ、即購入OKです。■返品・交換返品・交換は致しません。新品未使用ですが、個人の持ち帰り、出品であることをご承知の上、ご購入くださいますよう、お願いします。上記にご理解いただけない方や神経質な方は購入をお控えください。ご理解いただいた方のみ、ご購入をお願いいたします。■管理番号:KR-013

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

