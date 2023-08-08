【福袋セール】 【値引き歓迎】GTRACING ゲーミングチェア フットレスト付き デスクチェア

半年ほど前にAmazonで購入したゲーミングチェアです。

ゲーミングチェア座椅子

定価23,000円程度で購入しました。

DXRACER ゲーミングチェア PlayStationモデル 希少品 美品



アーユルチェア オクトパス（レッド）

半年間、週2～3回程度、1日8時間使用していたため、使用感が全くないという状態ではありませんが、故障部分や破け等はございません。

IDEE ヴィンテージ イデー 昇降機能付き キャスターチェア ９０’s

(使用感は写真をご確認ください。)

i☆ DUOREST デスクチェア オフィスチェア 人間工学 腰痛対策



GXTRACE ゲーミングチェア ゲームチェア 椅子 オットマン付き

チェアー買い換えで不要になったため、出品致します。

ゲーミングチェア アームレスト跳ね上げ式

部屋を圧迫しているため、早々にお譲りしたいです。

GTRACING GT901 BLACK ゲーミングチェア オットマン付き

お値引き相談歓迎です。

✨1点のみ✨ ゲーミングチェア オットマン付き マッサージ機能 レッド



atsuki様専用

送料分が乗っているため、横浜駅周辺まで直接受け取り可能な方には、10,000円でお譲りします。

【値引き歓迎】GTRACING ゲーミングチェア フットレスト付き

コメント欄でお申し付けください。

珍しい逸品 オールドカリモク karimoku ワークチェア 10780



ファブリックゲーミングチェア

以下、Amazonより引用

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FLEXISPOT フィットネスバイク バイクチェア

型名GT666F-BLACK

GTRACING ゲーミングチェアオットマン付引き取りの場合1万円



y357 ゲーミングチェア オフィスチェア パソコンチェア ゲーム用チェア

【新開発！蒸れにくいパンチングレザー素材】 一番、身体に密着する座面の部分にはパンチングレザー（穴あき加工のされたPUレザー）を使用しております。従来品のPUレザーより、通気性を強化するためレザーの高級感とお手入れしやすいメリットを兼ね備えています。『呼吸できるゲーミングチェア』として超絶な座り心地を与えます。

合皮ウレタンチェア

【新改良！立体ランバーサポート】背面にしっかり固定するクッションは、動かせるランバーサポートは安定のクオリティがアップしました。また耐久性、柔軟性も抜群なので腰痛対策にもおすすめのデザインです。

KOKUYO FABRE コクヨ ファブレ 肘付 ストライプタイプ

【高弾力性！高反発が広範囲の座面】低座面の設計で腰から下の身体をすっぽり包み込み、体圧分散機能で骨盤サポートに特化しています。座面は幅が広く、成人男性でもあぐらが可能。

サカモトハウス バランスチェア バランスイージー カバー二種付き

【安全設計と信頼性】170°まで無段階調節できるフラットリクライニングとオットマンを兼ね備えます。フラットにして、まるでファーストクラスのような贅沢感がします。人間工学的な座りやすさに磨きをかけ、生活しやすさ、働きやすさ、遊びやすさもグレードアップ。安全性も兼ね備え、超絶な座り心地を実現しました。

【取説つき】IKEA ゲーミングチェア

【商品仕様】サイズ:幅53×奥行50×高さ117.05cm~125.05cm 本体重量:約24.18kg 材質：7%発炭素繊維レザー+63%パンチングレザー+30%PUレザー

【ピンク】オフィスチェア デスクチェア 回転チェアダイニングチェアパソコンチェア

【ゲーマーにとっては戦闘機も同然】迫力あるデザインと厚手のクッションがポイントで、耐荷重136kgという頑丈な作りはゲームの世界の戦闘機に見立てられます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

半年ほど前にAmazonで購入したゲーミングチェアです。定価23,000円程度で購入しました。半年間、週2～3回程度、1日8時間使用していたため、使用感が全くないという状態ではありませんが、故障部分や破け等はございません。(使用感は写真をご確認ください。)チェアー買い換えで不要になったため、出品致します。部屋を圧迫しているため、早々にお譲りしたいです。お値引き相談歓迎です。送料分が乗っているため、横浜駅周辺まで直接受け取り可能な方には、10,000円でお譲りします。コメント欄でお申し付けください。以下、Amazonより引用型名GT666F-BLACK【新開発！蒸れにくいパンチングレザー素材】 一番、身体に密着する座面の部分にはパンチングレザー（穴あき加工のされたPUレザー）を使用しております。従来品のPUレザーより、通気性を強化するためレザーの高級感とお手入れしやすいメリットを兼ね備えています。『呼吸できるゲーミングチェア』として超絶な座り心地を与えます。【新改良！立体ランバーサポート】背面にしっかり固定するクッションは、動かせるランバーサポートは安定のクオリティがアップしました。また耐久性、柔軟性も抜群なので腰痛対策にもおすすめのデザインです。【高弾力性！高反発が広範囲の座面】低座面の設計で腰から下の身体をすっぽり包み込み、体圧分散機能で骨盤サポートに特化しています。座面は幅が広く、成人男性でもあぐらが可能。【安全設計と信頼性】170°まで無段階調節できるフラットリクライニングとオットマンを兼ね備えます。フラットにして、まるでファーストクラスのような贅沢感がします。人間工学的な座りやすさに磨きをかけ、生活しやすさ、働きやすさ、遊びやすさもグレードアップ。安全性も兼ね備え、超絶な座り心地を実現しました。【商品仕様】サイズ:幅53×奥行50×高さ117.05cm~125.05cm 本体重量:約24.18kg 材質：7%発炭素繊維レザー+63%パンチングレザー+30%PUレザー【ゲーマーにとっては戦闘機も同然】迫力あるデザインと厚手のクッションがポイントで、耐荷重136kgという頑丈な作りはゲームの世界の戦闘機に見立てられます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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