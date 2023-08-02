大きな割引 telegraph Kroi アナログ盤 レコード 邦楽

Kroiの『telegraph』のアナログ盤 LPレコード

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安室奈美恵 12インチレコード『Say the word』プロモ盤

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坂本龍一 「ウラBTTB」レコード energy flow



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リードトラック「Drripin' Desert」「熱海」や「Juden」(「ダイハツROCKY e:smart」CMソング)、「Small World」(テレビ東京 ドラマ24「しろめし修行僧」OPテーマ)、「Pixie」(「国際ファッション専門職大学」TV CMソング)のシングル曲など、Kroiの持つ独創的なサウンドが詰まった作品。

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【値下げ中】TBM レコード5枚 今田勝

ボーナストラックとして2022年5月に開催された自身初のZepp DiverCity公演、Kroi Live Tour 2022「Survive」のライブ音源も収録される。

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Kroiの『telegraph』のアナログ盤 LPレコード新品未開封質問等なければ即購入OK↓以下引用↓リードトラック「Drripin' Desert」「熱海」や「Juden」(「ダイハツROCKY e:smart」CMソング)、「Small World」(テレビ東京 ドラマ24「しろめし修行僧」OPテーマ)、「Pixie」(「国際ファッション専門職大学」TV CMソング)のシングル曲など、Kroiの持つ独創的なサウンドが詰まった作品。ボーナストラックとして2022年5月に開催された自身初のZepp DiverCity公演、Kroi Live Tour 2022「Survive」のライブ音源も収録される。

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