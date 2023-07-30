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【2022?新作】 シャネル 大人気 ロゴ 36 サンダル サンダル

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大人気のシャネルのサンダルです
NIKE【新品】エア マックス ココ サンダル 24
。家族の持ち物です、2年前都内のブティックで購入
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☆取り扱いのお品物はすべて【正規品】となります。
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☆直営店か鑑定士の真贋済のショップから購入しています。
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　こちらで返金対応させて頂きます。

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商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドシャネル
商品の状態新品、未使用

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NIKE エアマックスココ　24cm 新品未使用
大人気のシャネルのサンダルです。家族の持ち物です、2年前都内のブティックで購入、新品未使用ブラック 金具ゴールドキャビア付属品　巾着 箱（ダメージ多少あり）36 23cm相当神経質な方ご遠慮頂きます！どうぞ宜しくお願い致します。☆取り扱いのお品物はすべて【正規品】となります。 ☆直営店か鑑定士の真贋済のショップから購入しています。☆万が一贋作の場合は　こちらで返金対応させて頂きます。

商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドシャネル
商品の状態新品、未使用

【2022?新作】 シャネル 大人気 ロゴ 36 サンダル サンダル

56分钟前

【2022?新作】 シャネル 大人気 ロゴ 36 サンダル サンダル

¥124,500 ¥57,270

(税込) 送料込み
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コメント (9)

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