見ていただきありがとうございます(^▽^)/!!!1887

新品爆速SSD256GB⭐️初期設定済ノートパソコン⭐️お洒落⭐️美品⭐️h4

コメントなし&即購入もちろんOKです!

初期設定完了済で、届きましたらすぐにお使いいただけます!

PC複数出品していますのでチェックしてみてください!

#keiPC #Win11kei

☘商品説明☘

Windows11搭載!

NEC LS150/R レッド!

PC初心者の方からお使いいただける、ノートパソコンをご紹介です!

高速起動の新品SSD240GBを搭載したノートパソコン!

起動スピードの速さがポイントです!

HDDとSSDではすべての動作感が違いますので、ストレスのないPC生活を始められます!

付属のOfficeは、MicrosoftOffice互換のLibreOffice!

Microsoft Officeに含まれる

ワード、エクセル、パワーポイント等で作成したファイルを開封・編集・保存できます。

仕事や課題提出にもスムーズにお使いになれます!

音楽鑑賞はもちろん、DVDで映画も観れます♪

またDVDマルチドライブ搭載ですので、読み込み書き込み可能です!

☘使用、付属品☘

・Windows10 Home 64Bit

・CPU Celeron 1005M 1.90GHz

・メモリ 8GB

・SSD 240GB

・光学ドライブ DVDマルチドライブ

・モニタ| 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶

・USB 3.0×4 / SDカードスロット /ウェブカメラ

・無線LAN/有

・HDMI

・付属品 本体/ACアダプタ

☘インストールソフト☘

・LibreOffice/iCloud/タイピングソフト

・iTunes/Line/Skype/TikTok

・GoogleChrome/ZOOM/Instagram

・動画再生ソフト/Spotify/twitter

☘状態☘

目立つ痛みなくとても綺麗な状態です!

*中古品になりますので小傷はご了承ください。

*到着後7日保証いたします。わからないことや不具合がありましたらご連絡ください!

*バッテリーは消耗品のため、ACアダプタを用いての使用となります。

上記をご確認の上ご購入ください!

#Windows11 #Win11 #ノートパソコン #ノートPC

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

