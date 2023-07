【アーティスト】THE BEATLES (ザ・ビートルズ)

【アーティスト】THE BEATLES (ザ・ビートルズ)【タイトル】SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND(サージェント・ペパーズ ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド )90's fruit of the loom ボディになります。状態良好カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋、冬#古着#90年代#90stシャツ#90stee#ビートルズ#theBeatles#サージェントペパーズ#バンドtee#バンtee#バンt#バンドt#バンドtシャツ#ビートルズtシャツ#ビートルズtee

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザビートルズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

