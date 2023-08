✿ No /3513

✿ No /3513新品 PEARLY GATES パーリーゲイツボーダー ポロシャツ 刺繍 定価¥20900✿コンディション新品タグ付きですが自宅保管の為気になる方はご購入をお控えください。✿カラー /ピンク ネイビー 映りにより色味が異なる場合があります。✿サイズ /1平置き実寸(約)肩幅 37cm身幅 47cm袖丈 18cm着丈 63cm多少の誤差はご了承ください。素材 / 写真にてご確認ください----*----*----*----*他にもレディースアパレル大人綺麗めなど多数出品しております✧︎#*Ricoのお洋服宜しければご覧ください( ´◡͐︎`)----*----*----*----*◆ 必ずプロフィールご覧頂き、ご購入下さい ◆※素人検品のため見落としがある可能性も含めた お値段ですので、ご了承ください。※発送はコンパクトに畳ませて頂きますので 畳じわなどご理解お願い致します。※他でも販売中の為、削除する事がございます。

