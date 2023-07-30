最も優遇の 《美品》ボッテガヴェネタ レザー ショルダーバッグ ダークブラウン ショルダーバッグ

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商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ（都内百貨店購入正規品）価格: (参考)265,000円程度使用: ショルダーバッグ（肩がけ使用可）素材: レザーいろ: ダークブラウンsize: 横36cm 縦25cm 幅14cm備考: 内側にシリアルナンバーありご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。ボッテガヴェネタの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。

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未使用 グッチショルダーバッグ【ららちゃんプロフ必読 専用】GIANNI CHIARINI ジャンニ【未使用級✨】アンテプリマ リナッシェレ ショルダーバッグ 2way リングほぼ未使用級 CHANEL 2way バニティ バッグ ココマーク パテントルイヴィトン オレンジ モノグラム ヴェルニ★極美品★ オルセット ORSETTO 2way ショルダーバッグ 別注 リングバッグ シンクビー発送前SALE オロビアンコ PC バッグ