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【美品】フェラガモ ショルダーバッグ オールレザー 黒 状態良好
お品の詳細は、以下の通りです。
マークジェイコブス ソフトショット dtm モノトーン バッグ
※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection
新品 SEE BY Chloe シーバイクロエ レザーバッグ リボン 5万円
B5可‼️極美品✨️FURLA レザー ベラ 2WAY ショルダーバッグ 灰
状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）
ジルサンダーショルダーバッグ
※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。
【新品】and wander × barbour アンドワンダー バッグ BL3
完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。
未使用品 アタオ エルヴィ 2WAY レザー ショルダーバッグ ハンドバッグ
CHANELマトラッセ ワンショルダーバック
商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ
ルイヴィトン レシタル モノグラム
（都内百貨店購入正規品）
リーコ様専用 4点セット
価格: (参考)265,000円程度
now様専用 HEREU バッグ
使用: ショルダーバッグ（肩がけ使用可）
BONSAC MINI & COIN CASE PORTER×HYKE サンド
素材: レザー
ロンシャン ハンドバッグ ル・プリアージュ ネオ XS
いろ: ダークブラウン
CHANEL マトラッセ シャネル チェーンショルダーバッグ コットン ブラック
size: 横36cm 縦25cm 幅14cm
【希少品】CHANELシャネル ココハンドル24cmショルダーバッグ
備考: 内側にシリアルナンバーあり
★美品★ジバンシー ショルダーバッグ レザー 金具 チェーン ポーチ ブラック
美品 RODANIA クロコ ２ｗａｙ ショルダー ハンド ダイヤル式
ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。
シャネルマ トラッセ フリンジ付き ショルダーバッグ 保存袋・カード付き
宜しくお願いいたします。
最終価格！新品未使用！T タイムレス レザー ホーボー バッグ マイクロ
ミズタニ 様専用 正規品 CHANEL チェーンショルダーバッグラムスキン
ボッテガヴェネタの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。
未使用 グッチショルダーバッグ
商品の情報
ブランド
ボッテガヴェネタ
商品の状態
やや傷や汚れあり
【ららちゃんプロフ必読 専用】GIANNI CHIARINI ジャンニ
【未使用級✨】アンテプリマ リナッシェレ ショルダーバッグ 2way リング
ほぼ未使用級 CHANEL 2way バニティ バッグ ココマーク パテント
ルイヴィトン オレンジ モノグラム ヴェルニ
★極美品★ オルセット ORSETTO 2way ショルダーバッグ 別注 リング
バッグ シンクビー
発送前SALE オロビアンコ PC バッグ
ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ（都内百貨店購入正規品）価格: (参考)265,000円程度使用: ショルダーバッグ（肩がけ使用可）素材: レザーいろ: ダークブラウンsize: 横36cm 縦25cm 幅14cm備考: 内側にシリアルナンバーありご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。ボッテガヴェネタの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。
商品の情報
ブランド
ボッテガヴェネタ
商品の状態
やや傷や汚れあり
最も優遇の 《美品》ボッテガヴェネタ レザー ショルダーバッグ ダークブラウン ショルダーバッグ
375
21分钟前
最も優遇の 《美品》ボッテガヴェネタ レザー ショルダーバッグ ダークブラウン ショルダーバッグ
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47,800
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(税込) 送料込み
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バッグ
ショルダーバッグ
《美品》ボッテガヴェネタ レザー ショルダーバッグ ダークブラウン
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目立った傷や汚れなし
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東京都
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