【ご予約品】 SMITH PAUL ベルト ブラック M1A-4437 ベルト

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こちらは新品の商品となっております。

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☆商品情報

＜TORY LEATHER＞ CREASED BELT/ベルト



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サイズ（約）H122.5×W3.5×D1.3cm

【匿名配送/美品/箱付】オールドセリーヌ/馬車金具/本革/ベルト/80/ブラック

重さ (約)160ｇ

BALENCIAGAバレンシアガ ベルト

バックルサイズ：約4.2×6×1.3cm

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ベルト内周最大：約111cm 約2.5cmごとに

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5段階調節仕様 約2.5cmごとに5段階調節

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【美品】フェンディ ベルト ズッカ ロゴ バックル シルバー メンズ レザー

表面は細かな型押しが施されたブラックレザー。裏面にはブラウンカラーのレザーを使用したリバーシブル仕様、カラー：ブラック

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☆定価：30,000円

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☆商品購入先：NLightning株式会社

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商品の輸入に際して、検品・検針等をしっかり取り行った上で、商品提供に臨んでおります。歴史ある海外正規店との取引により、フェイク商品の混入も25年間で１度もありません。

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万が一にも偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。

商品の情報 ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

この度は商品に興味を持っていただきありがとうございます♪こちらは新品の商品となっております。ご不明な点はお気軽にコメント欄にてお問い合わせください(^^)☆商品情報サイズ（約）H122.5×W3.5×D1.3cm重さ (約)160ｇバックルサイズ：約4.2×6×1.3cmベルト内周最大：約111cm 約2.5cmごとに5段階調節仕様 約2.5cmごとに5段階調節表面は細かな型押しが施されたブラックレザー。裏面にはブラウンカラーのレザーを使用したリバーシブル仕様、カラー：ブラック☆定価：30,000円☆商品購入先：NLightning株式会社商品の輸入に際して、検品・検針等をしっかり取り行った上で、商品提供に臨んでおります。歴史ある海外正規店との取引により、フェイク商品の混入も25年間で１度もありません。万が一にも偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。

商品の情報 ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

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