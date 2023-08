丁度1年前くらいに購入したギターです。

K.yairi JY CTM アコースティックギター

4、5回使って最後に使ったのは去年の晩夏です。

4回目か5回目くらいで4弦が切れてしまいそこから使ってない状態です。

4弦はつけ直そうと思ったのですが、誤って新しいのも切ってしまったので4弦だけありません。

また、ブリッジピンも大切に保管していたのですが、引越しの際にどこかへ無くしてしまいました。

内容

ギター

ギターケース

チューナー×2

ストラップ

ピック(2枚)

カポタスト

弦 セット(4弦なし)

六角レンチ

発送方法はギターをプチプチで包装してギター専用ダンボールで発送する予定です。

検索用

アコースティックギター

アコギ

storia

ホワイト

YAMAHA

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

