高品質 レディース　DAMA ロングワンピース ロングワンピース

少し前にディノスDAMAで購入しました。

2回着用致しました。

透け感のある春〜夏向けの生地です。

麻素材なので、とても軽くてサラリとしていて

ふんわりとした着心地です。

34000円くらいで購入したお品です。

とても気に入っているのですが、出かける機会がなくなってしまい、出品することにいたしました。

■両サイドにポケット、深めのスリットが入っていてとてもエレガントなお品です。

カラー: 青っぽいグレー

着丈:約106㎝

肩幅:約37㎝

袖丈:約56㎝

これからの季節に如何でしょうか。

気に入っていただける方にお譲りいたします。

どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

