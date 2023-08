素晴らしい EOS ☆コスパ最高☆Canon kiss 手振れ補正ダブルレンズ☆ M デジタルカメラ

^• ·̫ •^ご覧いただきありがとうございます^• ·̫ •^

^• ·̫ •^ご覧いただきありがとうございます^• ·̫ •^⭐️⭐️即購入いただいて大丈夫です⭐️⭐️✨✨超お買い得!レンズフード2個&予備バッテリー&新品SDカード&カメラバッグ付き✨✨ ❤️Wi-Fi&自撮り&超高画質動画&携帯でリモート操作も対応❤️✨もう決して取り逃がさない!全てのシーンに対応出来る2本のレンズ付き✨❤️キャノン イオス キス M 手ぶれ補正 超望遠 ダブルレンズ❤️【おすすめポイント】✨約2,410万画素の高画質♪✨Wi-Fi&Bluetooth内蔵でスマホへラクラク転送♪✨4Kムービー機能搭載♪✨高性能電子ビューファインダー内蔵♪✨安心のお届け日から1週間の初期不良対応♪✨全国送料無料でお届け♪【商品説明】⭐ Kissシリーズ初のミラーレス一眼として2410万画素の超高画質と4KムービーWi-Fi&Bluetooth機能・バリアングルモニター対応♪⭐各撮影モードの効果が写真やイラストで液晶モニターに表示されるので直感的に簡単操作♪⭐風景や料理、スポーツなど7種類の撮影モードの中から撮りたいシーンに合わせてモードを選択、シーンに合ったキレイな写真が簡単に撮影できます♪⭐Wi-Fi&Bluetooth機能で撮影した写真は面倒な操作要らずでスマートフォンにその場ですぐに転送OK♪【コンディション】外観は使用に伴うスレ程度で、中古品の中では全体的に奇麗な状態でございます♪レンズ及びファインダー内は撮影に影響の出る様な異物の混入・カビ・クモリ一切ございません♪【セット内容】・ボディ・ボディキャップ・標準ズームレンズ EF-S 18-55mm IS Ⅱ【手ぶれ補正内蔵】・超望遠レンズ Canon EF-S 55-250 mm IS Ⅱ【手振れ補正機能内蔵】・レンズ前後キャップ ×2セット・maike製 マウントアダプター・バッテリー ・充電器 ・ストラップ ・QRコード読み込み式電子版取扱説明書❤️おまけ❤️ ⭐️8GB SDカード ⭐️予備バッテリー⭐️レンズフード【2個】

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

