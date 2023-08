2点おまとめです。

TICCA ティッカ

フレンチスリーブシャツワンピース 白

レディース

ティッカのフレンチスリーブワンピースです。

ティッカらしいスクエアなシルエットで、Aラインに控えめに広がるシルエットが素敵です。

肩幅・身幅もゆったりして、ぴったりしすぎないでリラックス感があります。

真っ白なワンピースで、日差しに映えるワンピースです。

目立った難なく綺麗な状態です。

これから暑い季節にぴったりです、お探しの方はぜひ!

〇サイズ

F

肩幅約60cm

身幅約73cm

着丈約107cm

〇素材

綿100%

ご質問ございましたら、お気軽にご連絡ください^^

※計測値の多少の誤差はご了承ください

※自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷・汚れなども許せない方はご遠慮ください

※タイトルや説明文にない付属品や撮影小物は付きません。

※圧縮して梱包させていただく場合がございます。

他にもお洋服出品していますのでご覧ください♪

#Kona洋服出品中

aa4

カラー...ホワイト

柄・デザイン...無地

袖丈...袖なし

季節感...夏

----

フランク&アイリーンのコットンシャツです。

人気定番のBARRY、オープンカラーでリラックス感もあります。

真っ白のシャツなのでコーデもしやすく1枚あるととても便利です。

お家で洗えるのもポイントです。

STYLE#BARRY

多少襟使用感はございますが、全体的に目立った難なく綺麗な状態です

お探しの方はぜひ!

〇サイズ

XS

肩幅約39cm

身幅約46cm

袖丈約60cm

着丈約61cm

〇素材

コットン100%

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ティッカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

