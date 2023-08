HATRAのジャガードニットです。

一目惚れして購入しましたが1度しか着用せず

出番があまりないため出品します。

サイズ3

定価39,600円

【素材】

cotton100%

【寸法】

サイズ3

胸囲/約116cm 着丈/約67cm 裄丈/約87cm 肩幅/約49cm

【生産国】

日本製

stein sunsea dulcamara comoli unused sacai uru yoku essay neon sign nonnative yaeca Edwina horl JieDa ETHOSENS Burberry CLANE CULLNI GroundY LIBERUM marka MARKAWARE text MIHARA YASUHIRO RAINMAKER Y-3 yoshiokubo COMME des GARCONS hatra undercover

HATRA

A.P.C.

melange

fumika uchida

Shinzone

BEAMS

base range

jun mikami

roku

UNITED TOKYO

CLANE

STUDIOUS

Perverze

Kotohayokozawa

Leinwande

TheDallas

Muller

IRENE

maison eureka

le ciel bleu

ENFOLD

AALTO

akira naka

Unif

un3d

toga

sacai

ACNE

ALEXANDER WANG

AMBUSH

JOHN LAWRENCE SULLIVAN

MAME KUROGOUCHI

MARNI

MM6

MAISON MARGIELA

OPENING CEREMONY

TARO HORIUCHI

fumie tanaka

beautiful people

thibaut

MARNI

melange

jun mikami

roku

SHIPS

khaju

TOMMOROW LAND

UNITED TOKYO

Kotohayokozawa

Leinwande

MARTINE ROSE

MM6

MAISON MARGIELA

OPENING CEREMONY

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

