正式的 サンバ アディダス ADV GW3159 24.5cm ブラック スニーカー

商品名 : adidas Samba ADV "Core Black/Footwear White/Gold Metallic"

アディダス サンバ ADV "コア ブラック/フットウェア ホワイト/ゴールド メタリック"

サイズ : 24.5cm

型番 : GW3159

カラー : ブラック

新品未使用

商品説明

クラシックなTトゥシューズをアップデートしたスケーター向けの一足。

90年代、街のスケーターたちがクリーンで機能的な薄型のローカットシューズを求めていた時、彼らの目に留まったのがサンバのクラシックなラインだった。その歴史を塗り替えるべく、今季のサンバADVは、フリックしやすく耐久性に優れる2層のアディタフトゥを備えたTトゥデザインでグレードアップしている。足にしっかりフィットする成型ソックライナーと、お馴染みのシュータンウィングが履き心地を高め、さらに、グリップ力を発揮するカップソールが、確かなボード感覚とコントロールをもたらしてくれる。

※こちらの商品は値下げ不可です。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

